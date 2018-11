Esercitazione dei vigili del fuoco a Pisa | simulato terremoto

meteoweb.eu

: Al via oggi a #Pisa l’esercitazione per la certificazione #Insarag (International Search and Rescue Advisory Group)… - emergenzavvf : Al via oggi a #Pisa l’esercitazione per la certificazione #Insarag (International Search and Rescue Advisory Group)… - conapo_toscana : RT @emergenzavvf: Al via oggi a #Pisa l’esercitazione per la certificazione #Insarag (International Search and Rescue Advisory Group) dei t… - ScipolUniurb : I nostri studenti del corso di Scienza politica oggi iniziano l'esercitazione di gruppo, mettendo a confronto organ… -

(Di giovedì 8 novembre 2018) In corso fino a venerdì 9 novembre l’che vedrà coinvolti ideldial fine di ottenere la certificazione internazionale INSARAG (International Search and Rescue Advisory Group – Gruppo Internazionale specializzato nella ricerca e salvataggio). La certificazione rappresenta l’ultimo step di un progetto iniziato circa un anno fa con l’obiettivo di ottenere per le squadre USAR (Urban Search and Rescue) di tutta Italia la certificazione internazionale che definisce le linee guida nelle operazioni di ricerca e soccorso di dispersi sotto le macerie. Per 36 ore consecutive 250delsi eserciteranno nelle operazioni di ricerca e soccorso su due diversi siti: l’Ospedale Americano a Calambrone, dove saràil crollo di un appartamento, e il campo di addestramento USAR presso il Comando deideldi, ...