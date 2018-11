Entro fine mese il voto della Camera | Anief presenta 100 emendamenti sulla scuola

Carlo Sibilla - M5S - : 'Entro fine mese riprenderanno i lavori al ponte di Parolise' : 'Entro fine mese riprenderanno i lavori al ponte di Parolise. E' su risultati come quello raggiunto oggi che si comprende quanto sia importante la filiera istituzionale e il collegamento diretto tra ...

Biometano da organico - Cic : "8 impianti Entro fine anno" : ... si stanno attrezzando per avviare la produzione - anticipa Centemero - Si tratta di investimenti che valgono milioni di euro e che rappresentano un esempio di eccellenza nell'economia circolare che ...

Aston Martin DBX - Confermata la produzione a St Athan Entro la fine del 2019 : I programmi dell'Aston Martin Lagonda per la fabbrica di St Athan sono confermati. La Casa inglese completerà il nuovo sito nel primo trimestre del 2019, mentre la produzione della Suv elettrica DBX, presentata nelle vesti di concept, sarà avviata nell'ultimo trimestre dell'anno. La DBX di serie alla fine del 2019. La fabbrica conterà inizialmente su 100 addetti, ma entro l'inizio del 2020 la forza lavoro salirà a 700 unità. Nel corso del ...

DayZ : arriva finalmente la beta e il lancio è previsto Entro la fine dell'anno : DayZ a quasi cinque anni dal suo lancio è finalmente pronto ad offrirci una beta, riporta Eurogamer.net.Infatti fin adesso DayZ è stato giocabile solamente come versione etichettata "alfa Early Access", nel caso ve ne siate dimenticati. I progressi sono andati a rilento, per usare un eufemismo, ma finalmente sembra spiegarsi una strada concreta davanti al titolo di Bohemia Interactive: concentrarsi sulla correzione di bug, sulla limatura e ...

Infortunio Emre Can - presto al lavoro sul campo : a disposizione Entro la fine del 2018? : Infortunio Emre Can – Il centrocampista tedesco della Juventus sta recuperando dall’operazione subita nella scorsa settimana per la rimozione del nodulo tiroideo. Emre Can potrà tornare a lavorare sul campo relativamente presto, ma non potrà forzare immediatamente: i carichi andranno aumentati gradualmente, come se l’ex Liverpool dovesse svolgere la preparazione estiva. Per questo motivo, perché possa tornare a ...

Intermonte SIM : gli scenari sui mercati principali Entro fine anno : Al recupero potrebbe partecipare anche l'azionario euro, una volta che il tema Italia passerà sempre più in secondo piano ed in vista di segnali di rallentamento dell'economia dell'area anche nel ...

Che fine ha fatto la legge sulle chiusure domenicali che doveva essere approvata Entro fine anno? : La legge promessa da Di Maio e dal Movimento 5 Stelle e tanto attesa da milioni di lavoratori non sarà approvata a breve. In Parlamento sono attualmente depositate in tutto 6 proposte di legge, di cui una della Lega e una del Movimento 5 Stelle, ma nonostante ciò difficilmente si riuscirà a raggiungere l'obiettivo entro l'anno, come annunciato, e forse entro Natale si potrà ottenere la sola approvazione alla Camera dei Deputati.Continua a leggere

Bollette a 28 giorni - rimborsi in arrivo Entro fine anno : (Foto: pixabay.com) Sembra ormai giunta a un epilogo la questione delle compagnie telefoniche che hanno sfruttato il sistema della fatturazione a 28 giorni. entro il 31 dicembre Tim, Wind 3, Vodafone e Fastweb saranno costrette a rimborsare gli utenti per le cifre indebitamente riscosse in violazione delle decisioni dell’autorità di garanzia. Ma facciamo un passo indietro per ricostruire la questione. Nel 2017 Agcom aveva deciso di ...

Bollette - Entro fine anno arrivano i rimborsi : entro il prossimo 31 dicembre arriveranno nelle Bollette i rimborsi delle compagnie telefoniche che, tra il 2016 e il 2017, hanno emesso fatture a 28 giorni. A stabilirlo, a giugno dello scorso anno, ...

Bollette telefoniche - il Tar del Lazio : rimborsi Entro fine anno : ... sarà l'ultima volta? Cambio ora solare e ora legale nel mondo: dov'è ancora in vigore Quale pensione con 20 anni di contributi? Quali sono gli elettrodomestici che consumano di più anche da spenti? ...

Premier League - Mourinho crede nella rimonta dello United : “Saremo tra le prime quattro Entro fine anno” : Josè Mourinho è fiducioso sulle possibilità di rimonta del suo Manchester United, attualmente fuori dalla zona che vale un posto in Champions League. “Quando sei fuori dalle primi quattro non penso che si debba parlare di titolo. Quando saremo tra le prime quattro, cosa che credo riusciremo, allora potremo guardare in alto, vedere la distanza e pensare al calendario“. Alla vigilia della gara contro il Bournemouth, lo Special ...

Luigi Bisignani - la profezia sulla fine di Danilo Toninelli : 'Entro le Europee lo licenziano' : Prima che gli italiani tornino ai seggi per le elezioni Europee, un ministro grillino rischia di essere licenziato, con lo zampino della Casaleggio & Associati. Luigi Bisignani sul Tempo racconta che ...

Android 9 Pie Per Questi Telefoni Xiaomi Entro fine Anno : Xiaomi: ecco tutti gli smartphone che riceverAnno Android 9.0 Pie Entro la Fine del 2018. Elenco Telefoni Xiaomi che sarAnno aggiornati ad Android 9 Pie Xiaomi aggiornamento Android 9 Pie per quali Telefoni? Hai uno smartphone prodotto da Xiaomi? Stai aspettando l’arrivo di Android 9 Pie sul tuo smartphone Xiaomi, ma non sai quando arriverà? Ecco la guida che […]

