Elezioni Europee 2019 | Manfred Weber sarà il candidato del Ppe | “Avremo la maggioranza

Elezioni Europee 2019 - oggi il Ppe sceglie il suo candidato : Weber favorito su Stubb E avverte Orban : “Ue fondata sui diritti” : La corsa verso le Elezioni europee di maggio 2019 parte ufficialmente da Helsinki. La capitale finlandese ospita il Congresso del Partito Popolare Europeo, la più grande famiglia politica dell’Unione. Un congresso che, oltre ad ospitare i principali leader dei partiti Popolari e dettare la linea in vista del nuovo corso europeo, eleggerà anche il suo Spitzenkandidat, colui che parteciperà alle Elezioni come candidato di punta per diventare il ...

L'effetto delle Elezioni di midterm sulle Borse europee : Milano. Come previsto il presidente americano Donald Trump perde il controllo di uno dei due rami del Congresso e i mercati finanziari europei la prendono più che bene (il verdetto di Wall Street arriverà solo oggi pomeriggio). Tutte le Borse del Vecchio Continente sono brillanti con l'Italia che gu

Le Borse europee aprono in cauto rialzo - occhi su Elezioni Usa - Milano +0 - 03% : Le Borse europee aprono in rialzo, gli occhi sono puntati sulle elezioni di midterm negli Usa e alla riunione della Fed. A Londra l'Ftse 100 segna +0,13% a 7.112,61 punti. A Parigi il Cac 40 avanza ...

Monaco - migliaia in piazza contro l’Afd e il razzismo : “Siamo preoccupati per le Elezioni Europee del prossimo anno” : A Monaco di Baviera lunedì 5 novembre è il giorno in cui, per la prima volta, il partito populista di estrema destra Alternative für Deutschland (Afd) entra nel parlamento locale, dopo le elezioni dello scorso 14 ottobre. La sera, dalle 19 alle 22, una folla si raduna in strada davanti all’edificio del Maximilianeum, sede del Landtag, per protestare. l’Afd, che si è aggiudicata ventidue neo-parlamentari, ha basato la propria ...

Elezioni Europee - maggio 2019 : né con Salvini né con Calenda. Ma poi cosa resta? : Provando a fare un ragionamento nello spazio stretto del post. L’aspetto che problematizza in misura angosciante l’odierno quadro europeo, in previsione delle imminenti consultazioni elettorali nel maggio 2019, è l’evidente mancanza di opzioni terze rispetto alle attuali in campo; del tutto inaccettabili per un democratico alla ricerca di AltraPolitica: l’inseguimento demagogico di qualsivoglia spurgo reazionario dei cosiddetti sovranisti e la ...

Elezioni Europee - Macron superato da Le Pen : è la prima volta : Le Elezioni europee potrebbero rovinare i piani e ridimensionare fortemente l'agenda politica del capo di Stato della seconda economia dell' Eurozona Ricevi aggiornamenti su Elezioni europee Lasciaci ...

Elezioni Europee 2019 - Salvini : “Punto su un’alleanza tra i popolari e i populisti”. Di Maio : “M5s non fa accordi con nessuno” : Qualche settimana fa non ha escluso di guidare il fronte sovranista alle europee. “È vero, amici di vari Paesi europei me lo stanno chiedendo. Maggio è ancora lontano. Vediamo, ci penso“, rispondeva in una recente intervista. In attesa di sciogliere le riserve, Matteo Salvini va oltre e mette nero su bianco la sua visione sull’Ue che verrà.”Punto su un’alleanza tra popolari e populisti, con l’esclusione dei socialisti che ...

Rai - assurda teoria sul direttore del Tg1 : 'Patto Lega-M5s - prima delle Elezioni Europee vedrete che...' : Il cda Rai ha approvato le nomine dei nuovi direttori proposte dall'ad Fabrizio Salini : al Tg1 Giuseppe Carboni , al Tg2 Gennaro Sangiuliano , al Tg3 Giuseppina Paterniti . E come sempre accade ecco ...

Europee - Salvini fa ripartire la destra. Berlusconi : “Molli il M5s o stop a Elezioni insieme : Europee, Salvini fa ripartire la destra. Berlusconi: “Molli il M5s o stop a elezioni insieme Matteo Salvini riorganizza il campo del centrodestra. E il punto di partenza è Giorgia Meloni che invita a un faccia a faccia per parlare di elezioni Europee e di Roma. E a sua volta la Meloni allarga la squadra ai presidenti di Liguria e Sicilia Giovanni Toti e Nello Musumeci, protagonisti di vittorie e esperienze amministrative ben salde a destra, ma ...

Europee - Salvini fa ripartire la destra ma (per ora) senza Forza Italia. Berlusconi : “Molli il M5s o stop a Elezioni insieme” : Matteo Salvini riorganizza il campo del centrodestra. E il punto di partenza è Giorgia Meloni che invita a un faccia a faccia per parlare di elezioni Europee e di Roma. E a sua volta la Meloni allarga la squadra ai presidenti di Liguria e Sicilia Giovanni Toti e Nello Musumeci, protagonisti di vittorie e esperienze amministrative ben salde a destra, ma in allontanamento progressivo da Arcore. Ma a mancare in questa foto di gruppo per il momento ...

Pd - Cacciari : “Se alle Elezioni Europee scende sotto il 15% - il partito è finito”. Poi il no alle primarie : “Sciagurate” : “Se alle elezioni europee il partito democratico scende sotto il 15%, è finito”. A dirlo, al Forum per l’Italia di Milano, organizzato dal Pd, Massimo Cacciari. Che riflette anche sulle primarie: “Modo sciagurato di scegliere il segretario quando ci sono elezioni a breve termine”. L'articolo Pd, Cacciari: “Se alle elezioni europee scende sotto il 15%, il partito è finito”. Poi il no alle primarie: ...

Elezioni Europee - sondaggi : i sovranisti annunciano “la rivoluzione”. Ma Socialisti - Ppe e Liberali hanno il 58%. E i Verdi crescono : “Questa Unione europea ha solo sei mesi di vita”. “È iniziata la rivoluzione del buonsenso” che porterà i sovranisti al potere a Bruxelles, quelle di maggio 2019 saranno “Elezioni spartiacque”. Questi sono solo alcuni dei proclami che i partiti euroscettici o sovranisti di tutta Europa, compresi Lega e Movimento 5 Stelle, hanno lanciato negli ultimi mesi, in vista della campagna elettorale per le europee. Proclami che, se si guardano i ...

Elezioni Europee - la Consulta boccia la tesi del Consiglio di Stato : è legittima la soglia di sbarramento al 4 per cento : Resta ferma la soglia di sbarramento del 4% alle Elezioni europee. Lo ha deciso la Corte costituzionale, giudicando non fondate le questioni di legittimità sollevate dal Consiglio di Stato con riferimento al principio democratico, a quello di ragionevolezza e a quello di uguaglianza del voto sanciti dalla Costituzione. Nella tesi dei giudici amministrativi, infatti, la soglia prevista dalla legge 10 del 2009 sarebbe irragionevole perché lo scopo ...

Elezioni Europee - resta la soglia di sbarramento al 4% : La soglia di sbarramento per l'elezione dei membri italiani al Parlamento Europea non si tocca. A sentenziarlo è la Consulta, che ha giudicato infondate le questioni di costituzionalità sollevate dal Consiglio di Stato - con riferimento al principio democratico, al principio di ragionevolezza e a quello di eguaglianza del voto - in merito alla distribuzione dei seggi ai soli partiti che ottengono almeno il 4% dei voti validi alle ...