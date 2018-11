Elezioni di metà mandato USA | Goldman Sachs fa il punto della situazione

Wall Street approva l'esito delle Elezioni di metà mandato : L'idea degli investitori è che le due fazioni opposte possano trovare un accordo per un'agenda politica favorevole all'economia. Il Dow Jones guadagna lo 0,6% a 25.788,46 punti in avvio, mentre l'...

Sei risultati importanti dalle Elezioni di metà mandato americane : Per finire, nelle elezioni per il Senato in Tennessee ha vinto Marsha Blackburn"una politica repubblicana molto vicina a Trump. Si tratta della prima senatrice eletta nello stato. BETO O'ROURKE IN ...

Elezioni di metà mandato - i Democratici si riprendono la Camera (ma senza “Onda blu”) : (Foto: wikipedia.org) I risultati non sono ancora definitivi ma gli americani, chiamati alle urne martedì 6 novembre per le Elezioni di Midterm, hanno deciso di limitare il raggio di azione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Alea iacta est Dopo 8 anni i Democratici ottengono la maggioranza alla Camera, mancando però l’appuntamento con il Senato, dove invece si sta rinforzando la presenza repubblicana. Al contrario di quanto ...

Elezioni USA : vittoria a metà per Trump - quali effetti sui mercati? : Il dato generale che emerge è di un'amministrazione non bocciata dagli americani, grazie anche all'ottima performance dell'economia americana con la disoccupazione ai minimi da quasi mezzo secolo, ...

Nelle Elezioni di metà mandato i Democratici riconquistano la Camera. Un primo scenario : ... come a Bill Clinton nel 1994 , fu l'addio al suo progetto di riforma sanitaria e l'inizio di uno spostamento sui contenuti dell'agenda politica conservatrice, . Ma attenzione: in entrambi i casi i ...

I risultati delle Elezioni di metà mandato - in breve : I Democratici dovrebbero conquistare la maggioranza alla Camera, mentre i Repubblicani sembrano tenere al Senato

I primi risultati delle Elezioni di metà mandato negli Stati Uniti : I primi seggi hanno chiuso a mezzanotte, ma per farsi un'idea servirà ancora qualche ora: tutte le notizie e le storie, man mano che arrivano

I mercati s'interrogano sulle Elezioni americane di metà mandato : Milano. Oggi i mercati di tutto il mondo guardano alle elezioni midterm degli Stati Uniti, consapevoli che dalle politiche di Donald Trump deriveranno effetti in grado di influenzare il prossimo ciclo economico. Per gli investitori è un test importante, sottolineato nelle ricerche di molte banche d'

I mercati s'interrogano sulle Elezioni di metà mandato : Nel caso, invece, del secondo scenario, il venir meno degli stimoli fiscali potrebbe causare un rallentamento dell'economia americana da qui all'ultimo trimestre del 2019. Ciò limiterebbe l'atteso ...

Tutte le bufale sulle Elezioni di metà mandato in America : (Jaap Arriens/NurPhoto) Sarà riuscita la war room di Facebook – messa a punto in vista delle elezioni di medio termine del 6 novembre – a evitare la diffusione di fake news e disinformazione? Nonostante le promesse di Zuckerberg, la risposta sembra essere nettamente negativa. Infiltrazione russe, bufale sui migranti, notizie inventate sui democratici che supportano la sharia, e altro ancora. A quanto pare, siamo ancora allo stesso punto in cui ...

10 link per capire le Elezioni di metà mandato negli Stati Uniti : , Sky News, Domande del nuovo mondo: dove vanno le bambole gonfiabili quando muore il loro proprietario ? , Medium, Scienza La battaglia millenaria e infinita tra la malaria e i nostri globuli rossi .

Elezioni di metà mandato negli Usa : tutto quel che c’è da sapere : (Foto: Dan Kitwood/Getty Images) Martedì 6 novembre gli americani andranno alle urne per le Elezioni di metà mandato, il primo grande banco di prova per l’amministrazione Trump a due anni dal suo insediamento alla Casa Bianca. Le Midterm elections non hanno nulla a che vedere con la corsa alla Casa Bianca ma rinnovano parte del Congresso, eleggono i governatori di 36 dei 50 stati, rinnovano le assemblee legislative locali e, infine, esprimono il ...

Elezioni di Midterm - come funzionano le consultazioni Usa di metà mandato : QUANDO SI VOTAPER COSA SI VOTAPERCHÉ SONO COSÌ IMPORTANTIPERCHÉ SONO COSÌ IMPORTANTIPERCHÉ SONO COSÌ IMPORTANTILA POSIZIONE DI TRUMPLA POSIZIONE DI TRUMPSITUAZIONE ATTUALECON CHE SISTEMA SI VOTACON CHE SISTEMA SI VOTAAFFLUENZA ALLE URNELE SFIDE IMPOSSIBILII GOVERNATORI E IL RESTO DEL VOTOcome SEGUIRE LE ElezioniNegli Stati Uniti si vota abitualmente per rinnovare parte del Congresso, composto da Camera e Senato, ogni due anni. Posso coincidere ...

Elezioni di metà mandato : svolta - impeachment o rielezione Trump? : Lo spettro della deflazione non è sicuramente scomparso dall'economia mondiale. Anche se l'inflazione sta aumentando nelle economie sviluppate, la pressione negli USA è sotto controllo. La Fed sta ...