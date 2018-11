Elena Cattaneo contro il Politecnico di Milano | Sponsorizza la stregoneria

Elena Cattaneo : «Non capii subito che il mio progetto aveva vinto» : La scienziata e senatrice a vita: «Lavorare sugli embrioni è etico». « Non è una valigetta da prendere e portare in giro chiusa per tutta la vita. La devi aprire, al suo interno ci sono mille pensieri e azioni da considerare». «Il mio modello, Rita Levi Montalcini»