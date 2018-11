Eicma | moto e bici sul tetto del mondo

Continental a Eicma : Aras il sistema di assistenza guida per moto : Milano, askanews, - Continental presenta a Eicma il nuovo sistema di sicurezza e di assistenza alla guida per le due ruote denominato Aras, Advance Rider Assistance Systems,, che deriva dall'Adas, ...

Eicma 2018 : la moto del futuro secondo Bosch : Le due ruote restano, insieme al telaio e agli altri elementi della ciclistica, ma tutto il resto cambia. La moto del futuro sarà simile a quella che conosciamo oggi nell’aspetto ma molto diversa per quanto riguarda la tecnologia. Ce lo ha spiegato all’Eicma Geoff Liersch, che alla Bosch dirige il settore “due ruote” e lavora praticamente con tutte le Case motociclistiche presenti sul mercato. La motocicletta della nuova generazione ...

MotoGp – Marquez all’Eicma su Valentino Rossi : “in Malesia mi ha sorpreso per avere 40 anni” : Marc Marquez parla all’EICMA, il campione del mondo di MotoGp presenzia all’esposizione milanese del ciclo e motociclo Marc Marquez torna in Europa dopo la vittoria nel Gp della Malesia e si ferma a Milano per presenziare all’EICMA. All’Esposizione internazionale del ciclo e motociclo, dove ieri hanno presenziato e parlato Jorge Lorenzo e Andrea Dovizioso, il campione del mondo di MotoGp ha commentato la sua ...

Eicma 2018 - il luna park della moto riapre i battenti – FOTO : Oltre 1200 espositori da 42 Paesi, distribuiti in 6 padiglioni, oltre alle aree esterne con piste per le gare e le prove su strada: sono questi i numeri di Eicma 2018, l’Esposizione Internazionale Ciclo, motociclo e Accessori arrivata alla sua 76esima edizione. L’evento si svolge, come di consueto, a Fiera Milano-Rho, dall’8 all’11 novembre: dalle 9, 30 alle 18, 30 tutti i giorni della manifestazione ad eccezione di venerdì 9, quando ...

Eicma celebra l'anno boom della moto : Rho, Milano, Le due facce della medaglia: mentre l'auto soffre e teme una nuova crisi, -7,4% le vendite, in Italia, a ottobre,, la moto accelera, +18% il mese scorso, circa il 6% delle consegne ...

MotoGP - Dovizioso e Lorenzo all'Eicma 2018 : Messi in questo momento è il migliore insieme a Ronaldo - ha detto Jorge Lorenzo a Sky Sport -. Dal 2015 io non sono il migliore , voglio aspirare ad essere il migliore, chiuderò questo Mondiale all'...

Eicma 2018 - apre oggi la 76° Edizione dell'Esposizione Internazionale Ciclo - Motociclo e Accessori - Magazine sulla moda e i motori - Motor &... : Immancabile poi l'area esterna MotoLive, l'adrenalinico spazio racing di EICMA con gare titolate delle discipline off-road, show di freestyle e spettacoli di intrattenimento. L'evento inaugurale di ...

Dell'Orto - Eicma - : Italia 1° mercato Ue per moto - bene stime 2018 : Milano, 6 nov., askanews, - 'Dal nostro Paese, primo mercato in Europa, continuano ad arrivare segnali positivi. Il mese di ottobre segna infatti un più 18% sull'anno scorso e le nostre proiezioni ...

Eicma - kermesse del motociclo con 16 bresciani : Domani per esempio approderà al City life shopping district, dove le tre torri firmate da Hadid, Isozaki e Libeskind faranno da cornice a spettacoli, acrobazie e gare. Non mancheranno nemmeno i ...

Eicma 2018 : tutto sul salone italiano delle moto : Eicma è il più importante appuntamento mondiale dedicato alle due ruote. Ecco tutte le novità da non perdere dall'8 all'11...

BMW Motorrad ad Eicma 2018 con sei anteprime mondiali : Il costruttore bavarese approfitterà del Salone della Moto di Milano per offrire ai visitatori una visione esclusiva della...

Eicma 2018 : tutto sul salone italiano delle moto : Eicma è il più importante appuntamento mondiale dedicato alle due ruote. Ecco tutte le novità da non perdere dall'8 all'11...

Eicma : Peugeot Motocycles Pulsion : A EICMA Peugeot Motocycles presenta Pulsion, uno scooter gran turismo di piccola cilindrata. Sfrutta un monocilindrico di ultima generazione: 125 cc per 14,6 CV. Ha le ruote basse (quella anteriore è da 14”), il serbatoio voluminoso (12 litri) e un sottosella capiente, buono per un casco integrale e un jet. Il fanale anteriore del Peugeot […] L'articolo EICMA: Peugeot Motocycles Pulsion sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, ...

Lo stand di Motosprint e InMoto a Eicma 2018 - vi aspettiamo! : Come ad esempio, vedere da vicino la Honda MotoGP appena laureata Campione del Mondo 2018 con Marc Marquez - sì proprio la sua con il numero 93 sulla carena - ma anche sedersi al simulatore ...