Economia Usa forte | la Fed verso l' aumento dei tassi a dicembre

Schiff : 'boom Economia Usa è una bolla' : Il fatto che l'economia americana non sia più produttiva è dimostrato anche dal peggioramento della bilancia commerciale ha poi aggiunto Schiff, prima di concludere il suo ragionamento: "La verità è ...

Che cosa cambierà per Economia Usa - dollaro e tassi dopo le midterm. Report BNY Mellon : Il budget federale sarà ancor più in deficit e lo stimolo aggiuntivo potrebbe 'surriscaldare' l'economia USA di qui al 2020. +++ Paul Flood, gestore BNY Mellon Multi-Asset Income Fund Per una volta i ...

Usa - "i Dem affossano l'Economia" Midterm - Luttwak ad Affaritaliani : "E' il verdetto del popolo americano sulla disoccupazione al 3,7%, la più bassa da 50 anni, e sulla crescita delle paghe dei lavoratori che non si vedeva da decenni. E' un referendum per capire se è più importante l'economia che corre a livelli record o il fatto che a Donald Trump... Segui su Affaritaliani.it

I titoli di Stato USA hanno seguito la crescita dell'Economia : I rendimenti dei titoli di Stato americani hanno seguito la crescita dell'economia. Gli analisti di DWS non si aspettano che tale crescita continui di fronte ad un indebolimento dell'economia. I rendimenti dei titoli di Stato decennali americani quest'anno sono aumentati di quasi 80 punti base. Alcuni analisti stanno attribuendo l'aumento dei rendimenti alle turbolenze dei mercati ...

Elezioni Midterm : per cittadini Usa priorità sono sanità - Economia e immigrazione - : Questioni come la sanità, l'economia, l'immigrazione e la politica estera saranno fattori critici determinanti per i cittadini degli Stati Uniti al momento di scegliere per chi votare nelle Elezioni di medio termine di martedì. ...

Elezioni Midterm Usa - Obama : "Boom Economia merito mio - non di Trump" - : L'ex presidente rivendica i meriti della sua amministrazione: "Quando sono arrivato alla Casa Bianca ho dovuto risolvere i problemi che ci avevano lasciato". E sul voto di metà mandato avverte: "È in ...

Economia Usa meglio delle attese : il Pil cresce del 3 - 5% : NEW YORK - Il Pil degli Stati Uniti nel terzo trimestre dell'anno è cresciuto del 3,5 per cento. Meno dello stupefacente 4,2% del secondo trimestre, dopo la fiammata per la riforma fiscale e i tagli ...

I consumi spingono l'Economia Usa : Pil a +3 - 5% nel terzo trimestre - oltre le attese : L'attuale espansione dell'economia è iniziata a metà 2009; fino ad ora era stata a un ritmo modesto rispetto a quanto visto nel secolo scorso ma il dato odierno mostra un'accelerazione, anche se ...

Mentre si avvicinano le elezioni di mid-term, negli Stati Uniti emerge la paura, con i pacchi bomba che hanno riportato il terrore nel Paese a stelle e strisce.

Beige Book : Economia Usa cresce a passo modesto - preoccupano dazi : L'economia statunitense ha continuato a viaggiare ad un ritmo tra il 'modesto' e il 'moderato'. E' quanto emerge dal Beige Book, il rapporto sullo stato di salute della crescita a stelle e strisce, ...

Salvini accusa i "burocrati" Ue : euro "Attacco all'Economia italiana" : 'È un attacco all'economia italiana' . Matteo Salvini si scaglia contro i vertici di Bruxelles che ieri hano bocciato la manovra economica presentata dall'Italia la scorsa settimana. 'Noi non solo non cambiamo la ...

Trump torna ad attaccare la Fed : 'è il più grande rischio per l'Economia Usa' : 'Per me la Fed è il più grande rischio per l'economia - ha affermato Trump - perché penso che i tassi di interesse vengano alzati troppo velocemente e questo frena la crescita dell'economia. ...