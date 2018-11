E-Pack Tech nuovo evento di Fiera Milano in Cina

Capo Plaza - designer al Nike Tech Pack Lab di Milano : Un piccolo tempio della creatività. Lo store NikeLab di via Statuto 18 nel centro di Milano ha subito un take over per il lancio della collezione Tech Pack Fall 18 trasformandosi in un vero e proprio laboratorio creativo dove i desideri prendono forma. Il giovane cantante trap Capo Plaza, vero nome Luca D’Orso, insieme alla creativa Virginia Arcaro, ha messo in atto, presso il Tech Pack Lab, una sessione di customizzazione della ...