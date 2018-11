repubblica

: Avete letto? È morta Mariasilvia Spolato prima italiana a dichiararsi omosessuale - umbriatweets : Avete letto? È morta Mariasilvia Spolato prima italiana a dichiararsi omosessuale - continimarco : È morta Mariasilvia Spolato prima italiana a dichiararsi omosessuale - pin_klo : RT @Radiondarossa: Il nostro ricordo: -

(Di giovedì 8 novembre 2018) Scomparsa a 83 anni in una casa di riposo di Bolzano. Il coming out nel 1972 le costò il posto da insegnante e la costrinse a vivere per strada