E-mail in ritardo e incompleta | Fiorentina | errore imperdonabile al TAS

Senza sosta i problemi mail Libero il 22 ottobre : impossibile connettersi server posta - mail in ritardo : Sta diventando una situazione davvero incresciosa quella dei problemi mail Libero, anche oggi 22 ottobre. Questo mese di ottobre si sta rivelando come un vero e proprio incubo con l'impossibilità di connettersi al server di posta elettronica per la maggior parte degli utilizzatori del servizio. Nella migliore delle ipotesi, invece, si riesce ad entrare nel profilo, salvo poi scoprire che i messaggi non arrivano oppure lo fanno con estremo ...