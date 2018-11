E' il solito Mourinho Vince ma divide la stampa inglese

Il solito show di Mourinho in conferenza : ecco la risposta del portoghese alle ultime critiche : Josè Mourinho non sta vivendo un bel momento a Manchester: i risultati non sono eccezionale, lo spogliatoio sembra non essere dalla sua parte e l’ombra di Zidane è sempre più pressante. Le critiche rivolte al tecnico portoghese aumentano col passare dei giorni e stavolta riguardano lo scarso impiego di Rashford. Così Mourinho si è ricordato dei vecchi tempi ed è tornato all’attacco, prendendosela con i commentatori televisivi e ...