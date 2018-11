È guerra ai venditori di morte ​Arrestati decine di spacciatori in tutta

ilgiornale

(Di giovedì 8 novembre 2018)di arresti per traffico di sostanze stupefacenti e diversi chili di materiale sequestrato. In tutto il Paese. Da Nord a Sud. Soltanto a Genova, infatti, i poliziotti della squadra mobile, coordinati dal Servizio Centrale Operativo, avrebbero sequestrato, questa mattina, 270 kg di eroina e, a Cagliari, sono stati confiscati beni per un valore di oltre quattro milioni di euro, riconducibili a un'organizzazione criminale dedita al traffico di droga. Nelle stesse ore, a Roma, le forze dell'ordine smantellavano un'importante rete dedita al traffico e allo spaccio di cocaina, hashish e marijuana. A Milano, scoperti e fermati soggetti che gestivano la piazza di spaccio del quartiere San Siro. Anche con l'utlizzo di armi.La droga nascosta nei muri ad AnangniIn Lazio, i carabinieri della Compagnia di Anagni, su provvedimento del Tribunale di Frosinone, hanno arrestato sei persone per ...