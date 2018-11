Droga | arrestato un operaio 29enne incensurato

Ragusa - sottoposto a perquisizione per Droga tenta di mordere agenti : arrestato : sottoposto a perquisizione per la ricerca di stupefacenti oppone resistenza tentando di mordere agenti della Polizia di Stato di Ragusa.

Arrestato Davide Sau - fratello del calciatore del Cagliari : "Armi e Droga in casa" : La polizia di Cagliari ha Arrestato Davide Sau, 33 anni, fratello del calciatore del Cagliari, Marco.Inoltre, il 33enne è ritenuto responsabile di detenzione illegale di materiale esplosivo, armi da sparo e munizionamento e anche di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Sarebbe lui il quarto componente di una banda, accusata della tentata rapina aggravata ai danni di un noto ristoratore della città sarda.La polizia ha portato a ...

Darfo Boario Calcio - arrestato per Droga il presidente : Ventidue arresti per droga, è il bilancio dell'operazione dei carabinieri di Bergamo e Brescia che hanno dato esecuzione al provvedimento emesso dalla Direzione distrettuale antimafia della procura di ...

Sfruttava pass per disabili per trasportare Droga : dipendente pubblico arrestato : C’era anche un dipendente dell’Agenzia delle Dogane (totalmente estranea all’inchiesta), che Sfruttava il suo pass per disabili per muoversi meglio in auto dentro Milano, tra i ‘corrieri’ di un’organizzazione internazionale che aveva messo in piedi un grosso traffico di marijuana e hashish proveniente dalla Spagna. Un gruppo che è stato smantellato grazie a due indagini del Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia ...

Milano - in casa 50 grammi di shaboo - la Droga di Breaking Bad : arrestato : Le indagini dei carabinieri di Varedo per scoprire se il 28enne spacciasse la droga o la custodisse per conto di altri

Roma : deteneva oltre 1 kg di Droga in casa - arrestato 41enne : Roma – Circa 20 grammi di cocaina, 877 grammi di hashish, 120 grammi di marijuana, suddivisi in dosi e panetti, e materiale per il confezionamento. E’ quanto i Carabinieri della Stazione Roma Villa Bonelli hanno rinvenuto a casa di un 41enne Romano, arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I Carabinieri hanno notato l’uomo aggirarsi con fare sospetto in via Scarperia, zona ...

Macerata : aveva con sè market della Droga : arrestato un 34enne : I militari del nucleo operativo ogni giorni contrastano l'uso ed il commercio di stupefacenti attraverso servizi e monitoraggio di soggetti 'vicini' o ben addentrati nel mondo della droga. Nella ...

Desirèe - il quarto arrestato non parla dell'omicidio al gip ma respinge le accuse per la Droga : "Non era mia" : Il 32enne arrestato a Borgo Mezzanone è stato interrogato dal gip ha raccontato di essere arrivato nel ghetto di Borgo Mezzanone 4 o 5 ore prima di essere arrestato. Nessuna risposta sulla violenza di gruppo

Milano : spaccia Droga a Cornaredo - arrestato pusher : Milano, 2 nov. (AdnKronos) - Gli agenti del Commissariato milanese di Rho Pero hanno arrestato R.R., 20 anni, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I poliziotti erano da alcuni giorni alla ricerca dell’uomo sospettato di vendere droga tra Rho e Cornaredo. La scorsa notte, dopo