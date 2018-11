Dormire sereni anche se il compagno russa? Nessun problema con gli auricolari Bose

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 8 novembre 2018) Se la notte dormite male per colpa di rumori dentro o fuori casa, potreste provare gliSleepbuds. Sono fatti apposta per il riposo e sono confortevolicon la testa appoggiata sul cuscino. Riuscirete a fare sonni profondi, se il prezzo di 270 euro per voi non è troppo alto. I comuni tappi per le orecchie ovviamente costano meno, ma non c’è paragone. ISleepbuds sposano una tecnologia di isolamento del rumore e suoni di sottofondo che conciliano il sonno. Non riproducono musica in streaming, solo melodie rilassanti continue e regolari, come la pioggia, il crepitio del fuoco nel camino o il fruscio delle foglie. L’efficace tecnologia di isolamento del rumore fa il resto. Ovviamente questa soluzione non ha nulla a che vedere con il sistema di cancellazione attiva del rumore usato nelle cuffie audioper audiofili. Si tratta di una novità chiamata ...