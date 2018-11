Dopo lo show in Senato | Puglia M5s si difende | “Io mi emoziono sempre | non sono né

La tv delle ragazze : Serena Dandini riporta in tv lo show trent’anni Dopo. «Rai è casa mia - per me non è una rivincita». Esclusa Alessandra Casella : La tv delle ragazze, cast Serena Dandini convoca gli Stati Generali. A trent’anni di distanza, e con qualche ruga in più, la conduttrice ripeterà su Rai3 l’esperimento di tv comica al femminile che a modo suo segnò un’epoca e un modo di pensare. Oggi molto, anzi tutto, è cambiato ma il tentativo si rinnova: giovedì 8 novembre alle 21.15 debutterà La tv delle ragazze – Gli Stati Generali 1988-2018, un viaggio in quattro ...

Napoli-Empoli - Dopo 8 minuti è già Insigne show : il VIDEO del gol dell’1-0 : Napoli-Empoli, azione superlativa di Koulibaly e Insigne non si fa pregare prima di insaccare punendo gli empolesi Napoli-Empoli, Insigne dopo 8 minuti ha già portato in vantaggio i suoi. La squadra di Mister Ancelotti non vuol perdere contatto dalla Juventus e proprio per questo ha chiesto un approccio sin da subito veemente contro l’Empoli. Così è stato, con Insigne che ha portato subito in vantaggio i suoi con un esterno destro ...

Marco Carta Dopo il coming out : ‘Ecco perché non partecipo al torneo di Tale e Quale Show’ : “Da qui alle prossime settimane avrò tanti appuntamenti promozionali per il singolo. Tale e Quale è una macchina pazzesca, che richiede impegno e dedizione: non sarei riuscito a conciliare tutto”. Marco Carta spiega dalle pagine di Spy nel numero in edicola il motivo per cui ha deciso di non prendere parte al torneo dei Campioni di Tale e Quale show al via venerdì 2 novembre su Rai1 (programma che ha vinto nel 2017) e continua: ...

Dario e Asia Argento da Costanzo show Dopo le polemiche : Dario e Asia Argento alla loro prima uscita pubblica dopo le polemiche, le accuse, il vortice mediatico. L’attrice romana, esclusa dalla giuria di X Factor a seguito del caso Bennett, e il regista sono stati tra gli ospiti del Maurizio Costanzo show. Nel salotto televisivo di Costanzo, Asia e Dario Argento parleranno del loro rapporto e delle vicende che hanno recentemente visto protagonista l’attrice, accusata da Jimmy Bennett. Dario Argento ...

Maurizio Costanzo Show : Asia e Dario Argento assieme in TV Dopo lo scandalo molestie. Ospiti anche Albano e Romina – Video e Foto : Maurizio Costanzo Show, Asia e Dario Argento Asia e Dario Argento per la prima volta insieme su un palco dopo le polemiche, le accuse, il tritacarne mediatico. L’attrice romana, esclusa dalla giuria di X Factor a seguito del caso Bennett, e il noto regista horror saranno tra gli Ospiti del Maurizio Costanzo Show, in onda stasera alle 23.20 su Canale5. In scena, anche un’altra popolarissima coppia dello spettacolo: Albano e ...

Ferrero show Dopo Milan-Sampdoria : “Leonardo chi? Il pittore?” : Massimo Ferrero ha avuto belle parole per Giampaolo e per la sua Sampdoria nonostante la sconfitta contro il Milan di Gattuso Massimo Ferrero, patron della Sampdoria, si è esibito in uno dei suoi consueti show nella pancia di San Siro, nell’immediato post partita di Milan-Samp. La sua squadra ha perso sul terreno di gioco rossonero, ma il presidente in mixed zone sembrava comunque contento di quanto visto in campo. Lodi per Giampaolo ...

Marco Carta a Domenica Live/ Dopo la rinuncia a Tale e Quale Show nuova intervista con Barbara d’Urso : Marco Carta meno di un mese fa è stato ospite di Barbara d'Urso durante Domenica Live. Questo pomeriggio, l'artista sardo tornerà in studio dalla conduttrice.(Pubblicato il Sun, 28 Oct 2018 12:39:00 GMT)

Fabrizio Corona avrebbe spaccato il camerino del reality show Dopo lo scontro in tv : L'ospitata di Fabrizio Corona al Grande Fratello Vip non è passata affatto inosservata, non tanto per il confronto con la sua ex fidanzata Silvia Provvedi, ma per lo scontro in diretta con la padrona di casa Ilary Blasi. La signora Totti, infatti, ha scelto di togliersi qualche sassolino dalle scarpe, affrontando in un durissimo 'faccia a faccia' il suo rivale Corona che tredici anni fa aveva cercato di rovinarle il matrimonio con una serie di ...

Andrea Agresti è Jon Bon Jovi/ Video - cerca il riscatto Dopo Caterina Caselli (Tale e Quale Show 2018) : Nella nuova puntata di Tale e Quale Show 2018, Andrea Agresti veste i panni di Jon Bon Jovi. Riuscirà a scalare la classifica e assicurarsi un posto al torneo?(Pubblicato il Fri, 26 Oct 2018 10:42:00 GMT)