Dl fisco | la Lega | sanatoria anche per Imu e Tasi

Dl fisco - emendamenti Lega : “Sanatoria anche su Imu e Tasi. Tassa su trasferimenti denaro con money transfer” : Una Tassa sui money transfer, che colpirebbe tutti i trasferimenti di denaro verso Paesi extra europei. A proporla è la Lega con un emendamento al decreto fiscale depositato in commissione Finanze al Senato. In tutto sono 578 gli emendamenti presentati in Commissione Finanze del Senato. Al momento non ci sono emendamenti del relatore e del governo che arriveranno, come di consueto, in una seconda fase. Tra le modifiche probabili sono attese ...

Dl fisco - emendamenti della Lega : “Tassa dell’1 - 5% su trasferimenti di denaro all’estero con i money transfer” : Una tassa sui money transfer, che colpirebbe tutti i trasferimenti di denaro verso Paesi extra europei. A proporla è la Lega con un emendamento al decreto fiscale depositato in commissione Finanze al Senato. L’imposta dell’1,5% dovrebbe essere applicata a tutte le operazioni dai 10 euro in su, escluse le transazioni commerciali. Le maggiori risorse sarebbero destinate al Fondo infrastrutture. Previsto anche che i trasferimenti avvengano ...

Decreto fisco - fonti Lega : Concluso il Consiglio dei ministri - c'è l'accordo sul decreto : C'è l'accordo sul decreto fiscale tra M5s e Lega. È quanto riferiscono fonti leghiste al termine del Consiglio dei ministri.

Decreto fisco - c’è l’accordo M5s-Lega in Consiglio dei ministri : via il condono tombale e lo scudo penale : Via il condono tombale e lo scudo penale: il Consiglio dei ministri, seppur con tempi più lunghi rispetto ai pronostici della mattina, ha confermato il ritrovato feeling di maggioranza tra Movimento 5 Stelle e Lega. Tradotto: accordo raggiunto sul Decreto fisco dopo circa tre ore di riunione. È quanto filtra da fonti di maggioranza pentastellate. l’accordo, si apprende ancora, prevede lo stralcio del cosiddetto “scudo penale” e della ...

Boschi - Pd - : 'Dl fisco? M5s non tutela l'onestà ma l'illegalità' : "Il M5s diceva che tutelava l'onestà ma mi sembra che tuteli l'illegalità". Lo ha affermato Maria Elena Boschi, deputata Pd, parlando del decreto fiscale. "Il condono non aiuta i cittadini onesti che ...

Dl fisco - Conte : "Mai aiuti agli evasori - vale il contratto M5s-Lega | Non c'è nessuna crisi" : Il premier rassicura: la 'pacificazione fiscale' serve a consentire ai contribuenti di azzerare le pendenze e di accedere al nuovo sistema, che Contempla un 'fisco amico'. Nessuno ha mai manifestato l'intenzione di premiare i grandi evasori".

Dl fisco - Conte : non daremo mai aiuti agli evasori - vale il contratto M5s-Lega : "La 'pacificazione fiscale' serve a consentire ai contribuenti di azzerare le pendenze e di accedere al nuovo sistema, che Contempla un 'fisco amico'. L'accordo politico raggiunto ha l'obiettivo di ...