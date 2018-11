Dl fisco | emendamenti della Lega | “Tassa dell’1 | 5% su trasferimenti di denaro all’estero

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 8 novembre 2018) Una tassa sui money transfer, che colpirebbe tutti idiverso Paesi extra europei. A proporla è lacon un emendamento al decreto fiscale depositato in commissione Finanze al Senato. L’imposta,5% dovrebbe essere applicata a tutte le operazioni dai 10 euro in su, escluse le transazioni commerciali. Le maggiori risorse sarebbero destinate al Fondo infrastrutture. Previsto anche che iavvengano solo “su canale di operatori finanziari che consentono la piena tracciabilità dei flussi”. Le rimesse degli immigrati dall’Italia nel 2017 sono ammontate a 5 miliardi di euro, in forte calo rispetto ai quasi 8 miliardi del 2011. Sempre dal Carroccio arrivano altre due proposte di modifica: un’estensione del condono anche alle entrate comunali, dall’Imu alla Tasi al bollo auto, e la sospensionepatente per 60 giorni ...