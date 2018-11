Di Maio | ok prescrizione ma anche riforma

Di Maio : “O arriva l’accordo sulla prescrizione o salta il Contratto” : prescrizione, Di Maio: “Senza accordo salta il contratto di governo” “O arriva l’accordo sulla prescrizione o salta il contratto di governo”. A lanciare l’avvertimento è il vicepremier Luigi di Maio. “La prescrizione – ricorda all’alleato Matteo Salvini – è nel contratto e va fatta”. E sulla misura, aggiunge, si deve chiudere votandola dentro il ddl Anticorruzione in aula alla ...

Prescrizione - accordo Salvini-Di Maio Interrotta dopo il primo grado (dal 2020) : Presenti il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, i due vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini, e il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede

Prescrizione - c'è l'accordo Salvini-Di Maio : interrotta dopo il primo grado (ma dal 2020) : All’incontro di stamattina a Palazzo Chigi presenti anche il premier Conte e il ministro della Giustizia Bonafede. Cosa...

Prescrizione - accordo Salvini-Di Maio Interrotta dopo il primo grado (dal 2020) I sospetti su chi vuole staccare la spina : Presenti il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, i due vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini, e il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede

Luigi Di Maio : “Ho trovato un macello - accordo su prescrizione o salta il contratto di governo” : Il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, parla al suo ritorno dalla Cina spiegando di aver "trovato il macello" sul caso della prescrizione: "Si deve trovare l'accordo altrimenti salta il contratto di governo. Il tema è che quando non ci confrontiamo io e Salvini direttamente aumenta la tensione".Continua a leggere

Di Maio e Salvini trovano l'accordo sulla riforma della prescrizione. I 5 Stelle si piegano - ci sarà ma slitta : È durato poco meno di un'ora il vertice a Palazzo Chigi sulla riforma della prescrizione. Al termine l'annuncio: "Abbiamo trovato la quadra". E l'intesa prevede che la riforma verrà approvata subito, ma entrerà in vigore successivamente, slitta di un anno. Questo per consentire una riforma complessiva del processo penale e assicurare, nelle intenzioni del Governo, tempi certi alla giustizia.Proprio il rischio che i processi ...

Duello M5s-Lega su riforma della prescrizione. Concluso il vertice Conte- Di Maio- Salvini : 'No a processi infiniti' dichiara Salvini. 'Basta impuniti' dice Di Maio che minaccia 'Se salta l'accordo salta il contratto di governo' -

Prescrizione - vertice Salvini-Di Maio : «C’è la quadra - ma solo con tempi certi» I sospetti su chi vuole staccare la spina : Presenti il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, i due vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini, e il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede

Vertice tra Salvini Di Maio e Conte sulla prescrizione : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e i suoi vice Matteo Salvini e Luigi Di Maio sono a Palazzo Chigi per il Vertice convocato per sciogliere il nodo della prescrizione. Presente alla riunione, secondo quanto si apprende, anche il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede. Per primo è arrivato Di Maio, seguito da Salvini mentre il premier è giunto a Palazzo Chigi con qualche minuto di ritardo. Ieri il leader leghista ha avuto contatti con ...

Prescrizione - Conte convoca Salvini e Di Maio. Presente anche il ministro Bonafede : Sta per iniziare, a Palazzo Chigi, il vertice sulla Prescrizione convocato dal premier Giuseppe Conte per risolvere uno dei capitoli del ddl anti-corruzione al centro di un braccio di ferro tra M5S e...

Prescrizione - Salvini : “Ci sarà ma in contesto ampio. Con Di Maio ho sempre risolto problemi in un quarto d’ora” : “Per me la maggioranza è Lega-M5s: Salvini, Di Maio, Conte e il contratto di governo”. Sono le parole del ministro dell’Interno, Matteo Salvini, ospite di Otto e Mezzo, su La7. Sulle tensioni coi 5 Stelle in relazione alla riforma della Prescrizione, spiega: “Noi vogliamo processi più veloci. In questi 5 mesi con Di Maio, quando ci sono stati dei problemi, in un quarto d’ora li abbiamo risolti. Ieri sui social ho scritto che vedevo la partita e ...

Prescrizione - Di Maio : Trovare intesa o salta contratto : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Prescrizione - Luigi Di Maio : “O si trova l’accordo con la Lega o salta il contratto di governo” : l’accordo sulla riforma della Prescrizione “si deve trovare, perché il ddl con la Prescrizione va votato in aula alla Camera il prima possibile“. A dirlo in un’intervista al Fatto Quotidiano è il vicepremier Luigi Di Maio, che avverte l’alleato della Lega: “La quadra va trovata, altrimenti salta il contratto di governo“. “La Prescrizione – sottolinea il leader del M5S – è nel contratto e va fatta. ...

Luigi Di Maio e l’ultimatum a Matteo Salvini : stop prescrizione o salta tutto : Suona come un “ultimatum”. “O arriva l’accordo sulla prescrizione o salta il contratto di governo”. Così il vice premier Luigi