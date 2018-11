huffingtonpost

: HuffPost: Di Maio scalda il vertice con Conte e Salvini. 'Accordo sulla prescrizione o salta tutto'… - MPenikas : HuffPost: Di Maio scalda il vertice con Conte e Salvini. 'Accordo sulla prescrizione o salta tutto'… - AS3691 : RT @HuffPostItalia: Di Maio scalda il vertice con Conte e Salvini. 'Accordo sulla prescrizione o salta tutto' - mrcllznn : RT @HuffPostItalia: Di Maio scalda il vertice con Conte e Salvini. 'Accordo sulla prescrizione o salta tutto' -

(Di giovedì 8 novembre 2018) La riforma dellaè un provvedimento vitale per i 5 stelle, farlare rischia di compromettere l'intera esperienza di Governo. Luigi Dila riunione prevista di prima mattina a Palazzo Chigi con Giuseppe, Matteoimponendo un aut aut all'alleato di Governo."O arriva l'il Contratto di governo" afferma vicepremier M5S in una intervista in apertura di prima pagina al Fatto Quotidiano. "La- ricorda all'alleato leghista - è nel Contratto e va fatta". Emisura si deve chiudere votandola dentro il ddl Anticorruzione in aula alla Camera il prima possibile, perché "non possiamo dire alle famiglie delle vittime delle stragi che slitterà tutto all'anno prossimo".Diesce per un attimo dalla narrazione del "va tutto bene" e racconta di aver trovato una situazione molto ...