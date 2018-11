Decreto Sicurezza | come funziona il taglio dei 35 euro al giorno per i migranti

Decreto insicurezza : Decreto insicurezza – da Il Fatto Quotidiano #sicurezza #GioEvan Gio Evan #dimaio #salvini #natangelo L'articolo Decreto insicurezza proviene da Il Fatto Quotidiano.

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora : approvato il Decreto Sicurezza - 8 novembre 2018

Passa il Decreto sicurezza. Ribelli M5S - sanzioni in vista : Tanto per capire come funziona il dibattito nel Movimento, c'è chi li invita a prendere la porta, come il sottosegretario Fantinati, che teorizza la tesi secondo cui chi vuole fare politica 'e ...

Decreto Sicurezza - ecco i punti dell'intesa : Il Decreto sicurezza che approda alla Camera introduce una serie di novità in tema di immigrazione e ordine pubblico. Viene abrogato il permesso di soggiorno per motivi umanitari e la durata massima ...

Dissidenti M5S : 'Di Maio si rassegni - non siamo disposti a votare il Decreto Sicurezza' : Estremamente contrari all'attuazione del Decreto Sicurezza voluto dal Ministro dell'Interno, Matteo Salvini [VIDEO], tre Senatori del Movimento 5 Stelle, precisamente Gregorio De Falco, Paola Nugnes ed Elena Fattori hanno deciso di uscire dall'aula non partecipando al voto sulla fiducia, come avevano gia' annunciato nei giorni scorsi. De Falco: 'Questo Decreto non tiene conto degli effetti concreti sul tessuto del Paese' Tra questi c'è il ...

Decreto Sicurezza - sì dal Senato (con la fiducia). I ribelli M5s non votano Salvini : gli sciacalli si rassegnino : La legge che introduce un giro di vite sulla protezione umanitaria e introduce il Taser passa il primo esame. Forza Italia non vota, il Pd protesta: «Aumenteranno i clandestini». Ora il passaggio alla Camera

Ecco cosa prevede il Decreto sicurezza : Il decreto sicurezza è passato in Senato con il voto di fiducia. E' composto da 40 articoli, regola l'immigrazione, la sicurezza pubblica, il ministero dell'Interno e l'Agenzia per i beni confiscati. ...

Decreto Sicurezza - Arci : “Una delle pagine più buie della Repubblica. Favorisce coloro che lucrano sull’accoglienza” : “Una delle pagine più buie della Repubblica”. Perché, tra le altre cose, “il diritto di asilo rischia di essere azzerato” e “privatizzando di fatto il sistema dell’accoglienza resteranno solo coloro che lucrano sull’accoglienza”. Dopo il primo via libera del Senato al Decreto Sicurezza voluto da Matteo Salvini, protestano le associazioni che lavorano con i migranti. La prima a intervenire è stata ...

Il governo supera lo scoglio del Decreto sicurezza. Ora c'è quello della prescrizione : Il governo incassa la fiducia al Senato sul decreto sicurezza e immigrazione senza sorprese: sono solo cinque i senatori pentastellati "dissidenti" usciti dall'Aula durante il voto e di loro si occuperà il Collegio dei Probiviri. È un punto per la Lega, che con questo provvedimento realizza una parte importante delle sue promesse elettorali. Ora toccherebbe al M5s portare a casa un risultato, ottenendo lo stop alla ...

L'approvazione del Decreto Sicurezza e il voto alle midterm. Di cosa parlare a cena : Il tema è Donald Trump? Va bene, il Foglio vi ha dato le cartucce per giudicare, analizzare, capire cosa succederà. La non vittoria di nessuno lascia comunque i giochi aperti tra due anni, ma tutti gli osservatori concorrono nel dire che nel campo democratico a mancare non sono i voti reali e potenz

Decreto Sicurezza - Autonoleggio sotto controllo : Novità in arrivo per lAutonoleggio dopo lapprovazione, avvenuta in Senato in prima lettura con un voto di fiducia, del cosiddetto Decreto sicurezza, presentato dal governo il 4 ottobre scorso. Il provvedimento, che adesso passerà alla Camera per il definitivo via libera, prevede che le società del settore comunichino i dati identificativi dei loro clienti, riportati sul documento didentità, al Centro elaborazione dati interforze per verificare ...

Roberto Saviano contro Matteo Salvini : "Il Decreto Sicurezza è autolesionista - suicida e criminale" : "Un decreto autolesionista, suicida e criminale". Con queste parole Roberto Saviano definisce il dl sicurezza su Facebook. Il provvedimento, fortemente voluto da Matteo Salvini, è stato votato oggi, 7 novembre, dal Senato. Il governo, che aveva posto la fiducia sul decreto ha ottenuto il via libera, nonostante le defezioni a alcuni pentastellati."Rimpatriare gli oltre 500mila immigrati irregolari presenti in Italia non si può ...

Perché il Decreto Sicurezza può mettere in crisi il governo : La Lega ha incassato il primo via libera a un provvedimento cruciale per il suo elettorato ma la fiducia in Senato ha...