Deciso lo stato d' emergenza per le regioni colpite dal maltempo

(Di giovedì 8 novembre 2018) Il Cdm ha deliberato lodiper ledale ha stanziato "le primissime risorse" per far fronte ai danni pari a 53,5 milioni di euro. Ulteriori 200 milioni arriveranno con un successivo decreto della presidenza del Consiglio. Lo ha detto Barbara Lezzi, ministro per il Sud, lasciando palazzo Chigi al termine del Consiglio dei ministri. A questi fondi, ha spiegato la ministra, si aggiungeranno le risorse "dei fondi strutturali Ue che sono in capo alle", per un importo compreso fra i 3 e i 4 miliardi.