Davide Van De Sfroos | da dicembre il Tour De Nocc

Mondo degli sport invernali a lutto : si è spento Davide Miglio - giovane allenatore del CUS Milano Amici di Madesimo : Il Mondo degli sport invernali è in lutto, colpito dalla triste notizia della morte di Davide Miglio, giovane allenatore del CUS Milano Amici di Madesimo Il Mondo degli sport invernali del Comitato FISI Alpi Centrali è in lutto per la scomparsa del giovane allenatore del CUS Milano Amici di Madesimo, Davide Miglio che si è spento a seguito di una malattia incurabile. Il Presidente del Comitato FISI Alpi Centrali, Franco Zecchini, ...

Davide Valeri di Villa S. Giovanni in Tuscia in finale ad Area Sanremo : La Di Michele lo prende sotto le sue ali e spesso durante i suoi spettacoli lo invita a duettare con Lei. Intanto si iscrive e studia al Liceo Musicale di Viterbo dove si diploma a pieni voti. Si ...

Ucciso da un albero : folla di giovani per l'ultimo saluto a Davide : Una folla commossa e silenziosa, con tanti giovani, ha gremito la chiesa di Santa Maria degli Angeli a San Nicola la Strada per dare l'ultimo saluto al 21enne Davide Natale, lo studente della Facoltà ...

Napoli - Davide - studente 21 enne - muore schiacciato da un albero davanti a un amico : Prima vittima del maltempo a Napoli: uno studente di 21 anni è stato travolto da un albero abbattuto dal vento ed è stato trasportato in gravi condizioni all'ospedale San Paolo,...

Tommaso Bifolco - morto anche il fratello di Davide. Un infarto - era giovanissimo : Tommaso Bifolco è morto. A sei giorni dalla sentenza di appello che ha dimezzato la condanna del carabiniere Gianni Macchiarolo, da 4 anni e 4 mesi a 2 anni con la pensa sospesa per l’omicidio del fratello Davide il 5 settembre 2015, una nuova tragedia ha colpito la famiglia Bifolco e tutto il Rione Traiano a Napoli. A quanto si apprende, Tommaso Bifolco, 36 anni è stato stroncato da un maloreInutile la corsa all’ospedale Cardarelli dove Bifolco ...

As Roma Futsal - Fabrizio Davide presenta le giovanili del centro “Manianpama” di Setteville : Roma – Al fianco dell’Under 19 nazionale (che fa attività all’Oasi di Pace e gioca al PalaMunicipio esattamente come la serie B) e della squadra Giovanissimi (che fa attività al “Peter Pan” di Castelverde e giocherà il suo campionato fuori classifica), l’As Roma Futsal ha un altro corposo “pezzo” delle sue giovanili presso il “Manianpama” di Setteville. Il supervisore e responsabile di tutta l’attività che si svolge presso quel centro è Fabrizio ...

Atletica - Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 : in gara1 sesto posto per Davide Finocchietti e Lorenzo Benati : Si è aperto oggi il calendario delle gare di Atletica leggera alle Olimpiadi Giovanili 2018 di Buenos Aires (Argentina). Format innovativo per questo torneo, che prevede la somma dei risultati di due gare in momenti distinti. Andiamo quindi a scoprire tutti i risulti di gara1 degli azzurri impegnati oggi. Partiamo dai 5000 metri di marcia con il sesto posto di Davide Finocchietti. Il giovane talento azzurro ha realizzato il tempo di 20:51.96, ...

Calcio - Serie A 2018-2019 : il Genoa esonera Davide Ballardini - al suo posto richiamato Ivan Juric : Nel giro di poche ore, il valzer delle panchine della Serie A produce la sua seconda vittima: dopo Lorenzo D’Anna al Chievo, sostituito da Gian Piero Ventura, è la volta di Davide Ballardini, la cui esperienza al Genoa termina dopo l’1-3 subito dal Parma nell’ultima giornata di campionato. Al suo posto ritorna Ivan Juric, che era saltato a sua volta dopo aver perduto il derby di andata contro la Sampdoria nella scorsa ...

Il Genoa ha esonerato l’allenatore Davide Ballardini : lo rimpiazzerà il croato Ivan Juric : La dirigenza del Genoa ha esonerato l’allenatore della prima squadra Davide Ballardini a due giorni di distanza dalla sconfitta in campionato subita in casa contro il Parma. L’esonero di Ballardini è stato deciso nonostante la squadra abbia disputato tutto sommato un The post Il Genoa ha esonerato l’allenatore Davide Ballardini: lo rimpiazzerà il croato Ivan Juric appeared first on Il Post.

Scherma - Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 : le parole di Davide Di Veroli dopo il successo nella spada. “Questa medaglia è per i ragazzi della palestra” : L’Italia, seconda soltanto alla Russia per quanto concerne il numero di medaglie conquistate alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires, otto finora, centra finalmente il primo oro grazie a Davide Di Veroli, che vince nella spada maschile. L’azzurrino, dopo aver iniziato così così nella fase a gironi, ha dominato il tabellone ad eliminazione diretta. Il portabandiera italiano, schermidore romano classe 2001, era già vicecampione ...

Scherma - Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 : Davide DI VEROLI CAMPIONE OLIMPICO! Straordinario primo oro per l’Italia : Il primo oro dell’Italia alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires arriva dalla Scherma. A centrare questo Straordinario risultato è stato DAVIDE Di VEROLI, che ha trionfato nella prova di spada maschile, battendo in finale il tedesco Paul Veltrup con il punteggio di 11-4. Una prestazione straordinaria per lo spadista romano, che suggella un anno magico e che lo ha visto dominare nelle categorie Giovanili, avendo al collo anche l’oro ...

Scherma - Olimpiadi Giovanili 2018 : Davide Di Veroli vola in semifinale - il Campione del Mondo lotta per le medaglie : Davide Di Veroli sta regalando grandi magie alle Olimpiadi Giovanili 2018 in corso di svolgimento a Buenos Aires (Argentina). Lo schermitore si è qualificato alle semifinali del torneo di spada individuale grazie al successo ottenuto contro l’austriaco Alexander Biro (15-13) preceduto dal dominio sul cinese Zhiwei Li (15-5). Il 17enne romano, terzo nel girone preliminare dove era stato preceduto proprio da Biro e dall’egiziano ...

Scherma - Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 : Davide Di Veroli va a caccia dell’oro nella spada : L’Italia va a caccia dell’oro nella Scherma alle Olimpiadi Giovanili 2018 di Buenos Aires. Dopo la medaglia d’argento conquistata ieri da Martina Favaretto, oggi in pedana scende Davide Di Veroli e c’è grandissima attesa per quello che è stato anche il portabandiera azzurro nella Cerimonia di Apertura di due giorni fa. Il romano è il grande favorito nella prova della spada maschile e vuole salire sul gradino più alto del ...

Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 : i convocati dell’Italia. Il portabandiera sarà Davide Di Veroli : Tutto pronto a Buenos Aires per la terza edizione degli YOG, le Olimpiadi Giovanili, che si terranno nella capitale argentina dal 6 al 18 ottobre: l’Italia sarà al via con un contingente da record, composta da 84 atleti, dei quali 50 ragazzi e 34 ragazze, ben 15 unità in più rispetto a Nanchino 2014. Il portabandiera azzurro, per la prima volta toccherà ad un ragazzo, sarà Davide Di Veroli, schermidore romano classe 2001, vicecampione ...