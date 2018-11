Da Terna arriva “Next Energy” | l’energia delle nuove idee

Maltempo - a Portofino manca il gas : arriva una chiatta con cisTerna : Il mare che ha distrutto la strada per Portofino ha danneggiato anche la condotta del gas che passa sotto la carreggiata. Portofino è senza gas da lunedi’ scorso, mentre e’ stata riattivata la distribuzione dell’energia elettrica. Per riportare il gas nel borgo i soccorritori e il Genio militare stanno pensando di far arrivare una chiatta con una cisterna che possa immettere il gas nella tubatura nei pressi di Paraggi. E’ ...

Enigate - arriva in libreria il nuovo libro inchiesta di Claudio Gatti sulle tangenti inTernazionali che l’Ente pubblico è accusato di aver pagato : La vicenda che la Procura di Milano considera la più grande tangente di sempre, pagata dall’Eni all’ex ministro del Petrolio nigeriano, viene raccontata in esclusiva dal giornalista che l’ha portata alla luce, Claudio Gatti, in libreria da oggi (15 euro, ed. Paper First). Parliamo del miliardo di dollari bonificato dall’Ente petrolifero italiano e finito su conti bancari offshore legati ad alti papaveri corrotti della classe politica nigeriana ...

Mostre. Alla scuola maTerna di Castiglione arriva un'esposizione dedicata al dott. Paolo Missiroli : Paolo Missiroli - a Lui per XXXXII anni diede - scienza amore i giorni laboriosi e le notti insonni - per combattere il male per suscitare gli afflitti - Medico e consigliere padre e amico dolcemente ...

Manovra - arriva la bocciatura della Ue : "No alTernative - danneggia gli altri Paesi" Di Maio : "Strada giusta - non ci fermiamo" : La Commissione Ue ha deciso di respingere il Documento programmatico di bilancio italiano e di chiederne uno nuovo, che dovrà essere inviato entro tre settimane a Bruxelles

Manovra - arriva la bocciatura della Ue : "No alTernative - danneggia gli altri Paesi" : La Commissione Ue ha deciso di respingere il Documento programmatico di bilancio italiano e di chiederne uno nuovo, che dovrà essere inviato entro tre settimane a Bruxelles

Arriva a Cosenza il maestro inTernazionale del metodo Pilates - Javier Pérez Pont : Cosenza - Si tratta dell'unica data per il Sud Italia, ed è quella di Cosenza - di recente riconosciuta non a caso 'Città Europea dello Sport 2020' - dove il maestro internazionale del metodo Pilates, Javier Pérez Pont, terrà il suo esclusivo workshop le cui iscrizioni erano partite circa un anno fa. Sold out da tempo i posti ...

Trump - il successo delle sue politiche economiche : arriva il fiore all'occhiello...inTernazionale : ... con l'economia globale proiettata a crescere per circa il 4% nel 2018 e nel 2019", scrive il WEF, l'organizzazione famosa per il Convegno tra i potenti del mondo che si tiene ogni inverno a Davos, ...

F1 - nuovo sistema di assegnazione di punti? Arriva la decisione della Federazione InTernazionale : La Federazione ha fatto sapere che il sistema di punteggio attuale verrà mantenuto anche nel 2019 Lo Strategy Group rimarrà deluso, ma il sistema di assegnazione dei punti in Formula 1 non si cambia almeno per tutto il 2019. A sottolinearlo è la Federazione Internazionale, che ha sottolineato come solo i primi dieci piloti continueranno a muovere la propria classifica. Si era parlato nell’ultimo Strategy Group di estendere fino al ...

Un Allenatore al Giorno : Sandro Pochesci - arriva in B con la Ternana : Sandro Pochesci dopo una carriera di giocatore passata quasi interamente nei campionati dilettantistici, inizia la sua carriera di Allenatore in Prima Categoria con La Borghesiana, vincendo il campionato. Si trasferisce quindi per quattro anni a Torbellamonaca, dove al secondo anno porta la squadra dalla Promozione in Eccellenza, vincendo il suo secondo campionato. Passa quindi per tre anni al Guidonia in serie D, dove raggiunge i ...

Assassin's Creed Odyssey : arrivano i voti della stampa inTernazionale : L'uscita di Assassin's Creed Odyssey è programmata per il prossimo 5 ottobre ma, in rete, sono già comparse recensioni e i voti assegnati dalla stampa specializzata.Sulle pagine di Eurogamer.it, è già disponibile la nostra approfondita recensione, ma se siete curiosi di sapere come è stato accolto il titolo dalle testate internazionali, siete nel posto giusto.Qui di seguito, potete leggere i voti riportati su Metacritic:Read more…

Spring Attitude - arriva a Roma il festival inTernazionale dell'elettronica : Dal 4 al 6 ottobre Roma sarà protagonista di una vera 'primavera' musicale grazie ai tre giorni di concerti, con oltre 40 artisti italiani e internazionali, di 'Spring Attitude', il festival ...

A Domenica Live : arriva un ospite inTernazionale. Di chi si tratta? : Barbara D’Urso torna su Canale 5 con il secondo appuntamento di “Domenica Live” e con un ospite internazionale: curiosi di scoprire di chi si tratta? Domenica Live di Barbara d’Urso è pronta a tutto pur di recuperare la sfida degli ascolti persa la scorsa settimana contro la Domenica In di Mara Venier. Per questo motivo, la D’Urso ha in serbo un’esclusiva internazionale per il secondo appuntamento del ...

Gioco d’azzardo nei videogames - arriva una commissione inTernazionale per combatterlo : Sono 15 gli organismi di regolamentazione europei e dello Stato di Washington, negli USA, che hanno sottoscritto un documento congiunto finalizzato a combattere il Gioco d’azzardo nei videogiochi. Se vi state chiedendo cosa c’entrano i videogiochi con il Gioco d’azzardo, la risposta è: molto più di quello che possiate immaginare. La questione riguarda diversi elementi dei videogiochi, fra cui le dibattute “casse del ...

Al Castello di Santa Severa arriva la 3^ tappa dell’InTernational Tour Film Fest : Dalle 19,30 del 22 settembre, nel Castello di Santa Severa si terrà l’ evento Santa Marinella ricorda Amedeo Nazzari che prevede l’inaugurazione della mostra fotografica “Amedeo Buffa in arte Nazzari”, a cura di Rosario Tronnolone e Sonia Signoracci allestita dall’Associazione Santa Marinella Viva; con foto tratte dalla collezione privata di Evelina Nazzari (figlia di Amedeo) ed oggetti di scena appartenuti all’attore. Alle ore 20.00 andrà ...