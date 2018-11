Cucchi | carabinieri chiedono elenco dei presenti alla proiezione del film Sulla mia pelle

Stefano Cucchi - carabinieri alla proiezione del film : “Dateci la lista dei partecipanti”. Colonnello : “Lì per questioni di sicurezza” : Si sono presentati in una libreria e hanno chiesto “l’elenco dei partecipanti” alla proiezione del film Sulla mia pelle, sugli ultimi giorni di vita di Stefano Cucchi. È quello che hanno fatto due carabinieri a Siderno, in provincia di Reggio Calabria. A raccontare la vicenda – avvenuta in una libreria del centro commerciale Le Gru – è il quotidiano La Stampa. Secondo il quotidiano di Torino la titolare della ...

Cucchi - l'infermiera : "Disse che l'avevano picchiato i carabinieri" : Stefano Cucchi mi disse che qualcuno gli aveva menato e che erano stati i carabinieri ". Lo ha detto Silvia Porcelli, infermiera del reparto di medicina protetta dell'ospedale Sandro Pertini di Roma, ...

Caso Cucchi - nell'audio di un'intercettazione i falsi dei carabinieri - : Nella conversazione, che proverebbe i depistaggi dell'Arma, il maresciallo Massimiliano Colombo, comandante della stazione di Tor Sapienza, informa l'appuntato Colicchio di essere accusato di falso . ...

Stefano Cucchi - la sorella Ilaria : “Minacce sui social - spesso sembrano provenire da profili di poliziotti o carabinieri” : “Oggi è sabato. I miei figli dormono. Io e Fabio abbiamo appena fatto colazione. Lui deve studiare un processo importante ed io vorrei stare in casa con lui. Ma ho altre quattro denunce da presentare”. Ilaria Cucchi annuncia con un post su Facebook di aver ricevuto nuove minacce tramite i social network. La sorella del geometra romano, morto nell’ottobre 2009 nell’ospedale Pertini una settimana dopo l’arresto da ...

Caso Cucchi - Nistri promette : 'Niente più divisa ai carabinieri che hanno sbagliato' : Il comandante generale sulla linea della fermezza, ribadisce come sia doverosa una sincera assunzione di responsabilità. 'Sono le parole che un cittadino perbene vuole sentire' commenta Ilaria Cucchi -...