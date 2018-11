Cska-Roma | tre tifosi romanisti contusi negli scontri con quelli del Cska

Cska-Roma : Di Francesco nervoso ma i giovani stanno crescendo : MOSCA - Mezza giornata di riposo dopo il rientro dal fresco pungente e risvegliante di Mosca. Servirà alla Roma per cercare di fare un reset - più mentale che fisico - e sgombrare la testa dagli ...

Cska Mosca-Roma - ancora scontri tra le due tifoserie : gli ultrà russi fanno irruzione nell’hotel dei romanisti : ancora scontri tra ultrà del Cska Mosca e quelli della Roma dopo quelli avvenuti in Italia a fine ottobre, terminati con un tifoso russo accoltellato. Prima della partita, finita 2 a 1 per la squadra giallorossa, gli ultrà di casa hanno fatto irruzione nell’hotel in cui erano ospitati due gruppi italiani. Nel video, si vede la carica respinta dai giallorossi, che poi escono dalla struttura e inseguono i tifosi del Cska. I tafferugli sono ...

Cska Mosca-Roma - ancora scontri tra le due tifoserie : gli ultrà russi fanno irruzione nell’hotel dei romanisti. Il video : ancora scontri tra ultrà del Cska Mosca e quelli della Roma dopo quelli avvenuti in Italia a fine ottobre, terminati con un tifoso russo accoltellato. Prima della partita, finita 2 a 1 per la squadra giallorossa, gli ultrà di casa hanno fatto irruzione nell’hotel in cui erano ospitati due gruppi italiani. Nel video, si vede la carica respinta dai giallorossi, che poi escono dalla struttura e inseguono i tifosi del Cska. I tafferugli sono ...

Cska-Roma - incidenti prima del match di Champions : 60 ultras russi all’assalto dei tifosi giallorossi [VIDEO] : Tutto è avvenuto prima della partita giocata ieri al Luzhniki di Mosca, quando 60 ultras incappucciati hanno assalito 30 tifosi della Roma Attimi di tensione prima di CSKA Mosca-Roma, match di Champions andato in scena ieri allo stadio Luzhniki. Gli ultras russi hanno voluto vendicarsi dopo gli attacchi subiti nella Capitale, assalendo 30 tifosi giallorossi indossando maschere antigas e utilizzando gas urticante. Sessanta uomini ...

Incidenti prima di Cska-Roma : assalto dei tifosi russi all'albergo dei romanisti a Mosca : Si temeva una rappresaglia dopo i precedenti di Roma ed effettivamente qualcosa è successo. Un gruppo di 30 tifosi della Roma, prima della partita intorno alle 18, è stato seguito fino all'Hotel Agios ...

La Roma supera il Cska Mosca. Serve ancora un punto : il G16 a un passo : Però, come riportato nell'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport', il risultato è meritato , alla promozione agli ottavi manca soltanto un punto o forse neppure quello, ed era dal 2008-09 che i ...

Diretta Cska Mosca-Roma in streaming e in tv : il match trasmesso solo su SkySport : Ritorna l'appuntamento con la Champions League e stasera 7 novembre è in programma la nuova partita della Roma, che questa volta dovra' vedersela contro il CSKA Mosca. Un match molto impegnativo per la squadra giallorossa che sta vivendo un periodo di continui 'alti e bassi' sia in Champions che in campionato. La sfida di stasera contro il CSKA Mosca si potra' vedere in Diretta televisiva solo sui canali a pagamento della pay tv satellitare di ...

Cska Mosca-Roma - le pagelle : Kluivert - che stoffa : OLSEN 6 La palla spesso lo sfiora, quando invece gli arriva in porta è sempre attento e ben posizionato, non deve mai esibirsi in parate luccicanti. Ordinario. Migliora la gestione del pallone con i ...

Video/ Cska Mosca Roma - 1-2 - : highlights e gol della partita - Champions League - - IlSussidiario.net : Video Cska Mosca Roma , 1-2, : highlights e gol della partita di Champions League, valida per la 4giornata del girone G , 7 novembre, .

Juve-Manchester United 1-2 : Mourinho rimonta e vince - poi lo sfottò ai bianconeri - Le foto La Roma batte il Cska Mosca : Prima sconfitta stagionale per la Juventus, che al 65’ era passata in vantaggio con un super gol al volo di Cr7, ma viene punita da Mata e da un autogol di Alex Sandro

Calcio - Champions League : si interrompe contro lo United di Mourinho la striscia positiva della Juve. Vince la Roma a Mosca contro il Cska per 2-1 : Termina la striscia positiva della Juventus in Champions League, e il tutto in tre minuti: tra l’86° e l’89° minuto si consuma la rimonta del Manchester United sulla Juventus che era passata in vantaggio con il gol dell’ex Cristiano Ronaldo, per poi essere beffata in tre minuti da una rete di Mata e da un autogol del terzino sinistro Alex Sandro. Nonostante la sconfitta, la Juventus non perde però il primato nel Girone H rimanendo a 9 punti, ...

Cska Mosca-Roma - Di Francesco : “Bene il risultato ma potevamo fare di più” : CSKA Mosca-Roma, LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di “Sky Sport”, Eusebio Di Francesco, allenatore della Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni parlando della vittoria ottenuta sul CSKA Mosca in Champions League: Possiamo dire che è un’altra Roma in Champions? “Sono contento dal punto di vista del risultato, ma potevamo fare qualcosa di più. […] L'articolo CSKA Mosca-Roma, Di Francesco: ...

Champions - Cska Mosca-Roma 1-2 : in gol Manolas - Sigurdsson e Pellegrini : La Roma vince a Mosca 2-1 ed ipoteca seriamente l'accesso agli ottavi finale di Champions. Ora ai giallorossi basterà fare un punto con Real Madrid e Viktoria Plzen per essere sicuri del passaggio del ...

Cska Mosca-Roma 1-2 : il tabellino : Cska Mosca-Roma 1-2, 0-1, MARCATORI : Manolas, R, al 4' p.t.; Sigurdsson, C, al 5', Lo. Pellegrini, R, al 14' s.t. Cska MOSCA, 4-3-2-1, : Akinfeev; Mario Fernandes, dal 12' p.t. Schennikov,, Becao, ...