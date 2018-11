Crollo ponte | Federbeton | si puo' riparare in tre mesi

Genova - Crollo del ponte Morandi : per le imprese danni di 422 milioni - : La stima della Camera di Commercio è stata fatta dopo l'esame delle 2058 segnalazioni di danni diretti e indiretti: i primi sono in totale pari a 63 milioni e i secondi ammontano a 359 milioni

Crollo del ponte di Genova - per le imprese un danno da 422 milioni di euro : I danni subiti da imprese e professionisti causati dal Crollo di ponte Morandi, avvenuto il 14 agosto scorso ammontano a oltre 422 milioni di euro. Lo comunica la Camera di Commercio, che ha terminato la ricognizione, alla quale sono arrivate 2058 segnalazioni di danni. È questa la prima fotografia che emerge dalla ricognizione dei danni diretti ...

Crollo ponte : ripresa aziende zona rossa : ANSA, - GENOVA, 7 NOV - Dopo il completamento dell'installazione dei sensori sul troncone ovest di ponte Morandi, il Comune di Genova ha pubblicato un'ordinanza che consente a molte imprese della zona ...

Crollo ponte Morandi - class action spedizionieri contro Autostrade - : Il presidente di Spediporto, Alessandro Pitto, ha convocato le aziende genovesi per approvare l'azione legale collettiva: "Già danni per alcuni milioni, ma sono destinati a crescere"

Ponte Morandi - “Crollo per caduta bobina d’acciaio da tir” : Un coil, una bobina d’acciaio caduta da un camion, potrebbe aver innescato il crollo di Ponte Morandi a Genova. A parlarne, come valutazione personale, sarebbe stato un testimone ascoltato nelle ultime ore come persona informata sui fatti nell’ambito dell’inchiesta sul disastro dello scorso 14 agosto. Il teste, dopo la visione di alcuni video, avrebbe ipotizzato che il crollo del viadotto possa essere scaturito dalla caduta di ...

Crollo ponte Morandi : una marcia per le vittime : Torre del Greco non dimentica i quattro suoi cittadini che hanno perso la vita nel corso del Crollo del ponte Morandi a Genova, lo scorso 14 agosto. Il prossimo 14 novembre la città scenderà in strada ...

Crollo ponte Morandi - l’ipotesi dell’ingegnere : “Forse causato da bobina caduta da tir” : L'ipotesi avanzata dall'ingegnere Agostino Marioni, ex presidente di una società che nel 1993 si occupò di lavori di rinforzo: “A far collassare il viadotto potrebbe essere stata la caduta del rotolo di acciaio trasportato dal camion passato pochi secondi prima”, ha spiegato al pm. Visita del cardinale Bagnasco sul luogo della tragedia.Continua a leggere

