Cristiano Ronaldo | gol al Manchester United ed esulta mostrando gli addominali | una

Juventus - Cristiano Ronaldo : “Non facciamo drammi - siamo in ottima forma” : Parole da leader quelle di Cristiano Ronaldo al termine della partita persa all’Allianz Stadium contro il Manchester United. Il fenomeno portoghese ha parlato ai microfoni della Uefa commentando il proprio gol: “Sì è stato un gol fantastico dopo un passaggio molto bello, ma non è bastato. Sono molto contento di aver segnato il mio primo […] L'articolo Juventus, Cristiano Ronaldo: “Non facciamo drammi, siamo in ottima ...

Cristiano Ronaldo pazzo di Georgina - prima di Juventus-Manchester United il pensiero va alla fidanzata : il dolce gesto [VIDEO] : Georgina Rodriguez all’Allianz Stadium per Juventus-Manchester United: il gesto d’amore di CR7 alla sua amata prima del match “Supporting Juve & my #buonanotte #finoallafine “: con questa frase e con una foto che la immortala all’Allianz Stadium, Georgina Rodriguez su Instagram si mostra in tribuna prima della partita tra Juventus e Manchester United. La fidanzata di Cristiano Ronaldo per l’occasione ...

Mourinho umilia la Juve di Cristiano Ronaldo : Lo Stadium è passato dall’esultanza per la prodezza di Cristiano Ronaldo alla mortificazione per la rimonta del Manchester United, arrivata

Juventus - Cristiano Ronaldo punge il Manchester United : “non hanno fatto niente per meritare la vittoria” : Il giocatore portoghese ha commentato la sconfitta subita dalla Juve contro il Manchester United, etichettandola come immeritata Il suo gol, il primo con la maglia della Juventus in Champions League, non è bastato ai bianconeri per battere il Manchester United. Cristiano Ronaldo non è riuscito a regalare i tre punti al club campione d’Italia, colpa di due disattenzioni che hanno permesso ai ‘Red Devils’ di ribaltare il ...

Cristiano Ronaldo - l'eurogol non basta : Juve-Manchester United 1-2. VIDEO : Probabilmente, non proprio come l'aveva sognato. Il primo gol in Champions League, con la maglia della Juve di Cristiano Ronaldo , è un vero e proprio capolavoro. Non basterà, perché nel finale il ...

Filippo Magnini squalificato per doping : stop per 4 anni. La rabbia : «Io come Cristiano Ronaldo» : La prima sezione del Tribunale nazionale antidoping ha squalificato per 4 anni Filippo Magnini. L'ex nuotatore azzurro è stato riconosciuto colpevole di aver violato l'articolo 2.2 del...

VIDEO Cristiano Ronaldo - gol pazzesco al Manchester United! Destro al volo da fenomeno! : Cristiano Ronaldo ha segnato un gol maestoso contro il Manchester United nel big match di Champions League. CR7 ha scaraventato verso la porta avversaria un vertiginoso Destro al volo intercettando alla perfezione un assist dalla trequarti e beffando de Gea. L’attaccante portoghese, al 66′ della super sfida contro i Red Devils, ha siglato la sua prima rete con la maglia bianconera nella massima competizione continentale: un sigillo ...

Juventus-Manchester United - gol pazzesco di Cristiano Ronaldo : il destro al volo di CR7 è una goduria [VIDEO] : Leonardo Bonucci pesca in profondità Cristiano Ronaldo, il portoghese sfodera un destro pazzesco al volo che non lascia scampo a De Gea-- Un gol pazzesco, il numero 121 in Champions League, che vale tantissimo per la Juventus. Cristiano Ronaldo si sblocca con la maglia bianconera nella massima competizione europea, regalando allo Stadium una prodezza da stropicciarsi gli occhi. Lancio di Bonucci dalla difesa, CR7 non lascia nemmeno ...

Cristiano Ronaldo allarga la famiglia : Georgina Rodriguez presenta il nuovo… gatto! [FOTO] : Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez accolgono in casa un nuovo membro della famiglia: nell’abitazione di CR7 arriva uno strano gatto! Cristiano Ronaldo ha già una famiglia numerosa, composta dalla compagna Georgina Rodriguez e dai quattro figli, ma non pare intenzionato a farla smettere di crescere. La compagna di CR7 ha presentato oggi sui social il nuovo gatto adottato dalla famiglia Ronaldo. Il nuovo animale domestico del ...

Mazzola a Sportnews.eu : “L’Inter può vincere lo scudetto. Cristiano Ronaldo numero uno al mondo” : Mazzola e Rivera, Rivera e Mazzola, Inter-Milan, gli anni 60, la rivalità euromondiale, la staffetta a Messico 70, essere il figlio del grande Valentino e superarlo per presenze e trofei. Insomma una fetta importante, a tratti decisiva, della Storia del Calcio italiano. Parliamo di Sandro Mazzola, 77 anni l’8 novembre, 417 partite in Serie A, […] L'articolo Mazzola a Sportnews.eu: “L’Inter può vincere lo scudetto. ...

Squalifica Magnini - l’ex nuotatore è furioso : “sono incazzato nero! Io come Cristiano Ronaldo” : Filippo Magnini Squalificato per 4 anni per doping, ha inveito contro tale decisione all’uscita da tribunale dopo la lettura della sentenza “E’ una sentenza che era già scritta e per questo sono incazzato nero. Il procuratore Laviani mi ha detto al processo, sbattendo i pugni sul tavolo: ‘Basta, ormai questa è una questione personale’. Parliamo di un accanimento, di una forzatura. Faremo sicuramente ...

Manuela Ferrera protagonista del calendario For Men - la sexy modella rivela : “ho ricevuto i complimenti di Cristiano Ronaldo” : Manuela Ferrera protagonista del calendario hot della rivista ‘For Men’: la bellissima ex meteorina presenzia in tutto il suo splendore alla presentazione non risparmiando dettagli sulla sua conoscenza con Cristiano Ronaldo Manuela Ferrera ha presenziato ieri sera alla presentazione del calendario della rivista ‘For Man‘ che la vede protagonista. La bellissima ex meteorina è stata al centro delle attenzioni della ...

Wanda Nara punzecchia Cristiano Ronaldo : “Icardi è lì con lui” : Wanda Nara ha parlato del suo amato Mauro Icardi, facendo anche un parallelismo scomodo con Cristiano Ronaldo Wanda Nara è tornata a parlare del suo Maurito, in chiave mercato ma non solo: “Se il PSG mi ha chiamato per lui? Mai, non conoscono il mio numero. Io non rompo le scatole prima di una partita importante, Mauro ha bellissimi ricordi ed è cresciuto a Barcellona. Ha un’amicizia bellissima con Messi“. Questo quanto ...

Wanda Nara a Tiki Taka punge Cristiano Ronaldo : la frecciata è clamorosa : E’ in corso la trasmissione di Tiki Taka, un appuntamento sempre scoppiettante. Protagonista la moglie di Icardi, Wanda Nara che prima ha parlato del futuro di Icardi poi ha affrontato il discorso della classifica marcatori. Sono tanti i calciatori in corsa, al momento la graduatoria è guidata da Piatek, poi arriva il confronto tra Cristiano Ronaldo (7 gol) ed Icardi (6 gol). E Wanda Nara punge il portoghese: “volevo vedere la ...