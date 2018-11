Così l’Italia gialloverde è diventata una zavorra per l’Europa

Manovra - Fornero vs Castelli : “Dite con candore Così tante bugie che fate tenerezza”. “Avete fatto ammalare l’Italia” : Botta e risposta acceso a Dimartedì (La7) tra il sottosegretario all’Economia, Laura Castelli , e l’ex ministro del Lavoro del governo Monti, Elsa Fornero . Il viceministro M5s si dichiara molto soddisfatta della Manovra : “Ci sono maggiori investimenti, reddito cittadinanza, quota 100 e molto altro, come liste di attesa più corte, fondi per giovani e famiglie”. Fornero osserva: “Ci sono tutte le premesse per un aumento del debito e questo aumento ...

Il grido di aiuto dell’Italia “di mezzo” - Così si vive lontano dalle città e senza servizi : Si sono presentati davanti alla ministra per il Sud Barbara Lezzi. In venti, tutti con la fascia tricolore. Un simbolo forte per comuni molto deboli, afflitti da problemi rari. Come il bosco che avanza sino a inghiottire le case o le giovani coppie che lasciano la loro casa perchè il punto nascite non c’è più. Sono i primi cittadini che rappresent...