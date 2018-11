Corruzione | i pm romani | condannare Marra a 4 anni e mezzo

ilmessaggero

: RT @FlavioTosiTW: Gridavano #onestà ma nella legge anti-corruzione del ministro #Bonafede, si inserisce un codicillo (che non c'entra nulla… - Roby_Romani : RT @FlavioTosiTW: Gridavano #onestà ma nella legge anti-corruzione del ministro #Bonafede, si inserisce un codicillo (che non c'entra nulla… - Elisabettadd : RT @alextredici: VIRGINIA Raggi merita sostegno dai romani onesti che per decenni hanno subito la corruzione e devastazione di Roma #SiamoT… - alextredici : VIRGINIA Raggi merita sostegno dai romani onesti che per decenni hanno subito la corruzione e devastazione di Roma… -

(Di giovedì 8 novembre 2018) Quattrodi carcere per aver messo a disposizione la funzione pubblica in cambio di soldi. È la richiesta di condanna avanzata dal pm Barbara Zuin per Raffaele, ex capo del...