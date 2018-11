Corruzione - i pm : 'Condannare Raffaele Marra a 4 anni e mezzo' : di Adelaide Pierucci Quattro anni e mezzo di carcere per aver messo a disposizione la funzione pubblica in cambio di soldi. È la richiesta di condanna avanzata dal pm Barbara Zuin per Raffaele Marra , ...

