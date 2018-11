Convocati Spagna – Luis Enrique chiama un solo ‘italiano’ | ecco i giocatori selezionati

sportfair

: Spagna, i convocati per Croazia e Bosnia: c’è Suso - gazz_rossonera : Spagna, i convocati per Croazia e Bosnia: c’è Suso - PianetaMilan : #Spagna, i convocati per #Croazia e #Bosnia: c'è @Suso30oficial - #Suso #ACMilan #Milan #weareacmilan #weareateam - Sport_Mediaset : #NationsLeague, i convocati della Spagna per la sfida alla Croazia: #Suso unico 'italiano': presente anche… -

(Di giovedì 8 novembre 2018)ha diramato la lista deidellaper le due partite con Croazia e Bosnia: Suso l’unico ‘italiano’ Il ct della, ha convocato il laterale del Barcellona Jordi Alba per la nazionale in un elenco che comprendeva anche delle novità come Diego Llorente, Mario Hermoso, Pablo Fornals e Brais Méndez. Lagiocherà giovedì prossimo contro la Croazia a Zagabria l’ultima partita della fase a gironi della Nations League e la domenica seguente si misurerà contro la Bosnia in un’amichevole che chiuderà la nuova data delle selezioni. Lo farà con una squadra piena di novità. Il ritorno di Jordi Alba è stata la nota più significativa della lista dei. Spiccano le assenze di Nacho Fernandez e Marc Bartra, le cui prestazioni durante il mese scorso non ha convinto l’allenatore e il centrocampista Koke. ...