Conte e Tria all' attacco | dall' Ue analisi parziale del bilancio italiano

Conte : «Senza crescita tagli di spesa» L’analisi : Tria isolato dai 18 Paesi euro : La dichiarazione del premier alla trasmissione «Dimartedì». «Se tornassi indietro terrei lo spread più basso. Ma non dipende da me»

Pierre Moscovici liquida Giuseppe Conte : 'Io parlo con Giovanni Tria - l'Italia non può fare quello che vuole' : E nell'occasione non ha mancato di toccare tutti i temi caldi dell'attualità politica. Conte ha affermato che 'nelle sedi appropriate ribadirò la nostra posizione' sulla manovra. Dunque, l'...

"Sia più cauto" - "Parlo con Tria". È lite tra Conte e Moscovici : E nell'occasione non ha mancato di toccare tutti i temi caldi dell'attualità politica. Si va dall'emergenza mantempo alla fiducia sul dl Sicurezza , passando - ovviamente - per il botta e risposta ...

FINANZA/ I nuovi messaggi in codice dall'Europa per Tria e Conte - IlSussidiario.net : L'Eurogruppo e l'Ecofin saranno l'occasione per far avere dei chiari messaggi a Tria e a Conte su cosa occorre fare circa la manovra del popolo

4 novembre - 100 anni fa la fine della prima guerra mondiale. Mattarella e Conte all’Altare della Patria : A Piazza Venezia le celebrazioni per il 4 novembre, giorno dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate. Il Presidente della Repubblica, Sergio Matterlla, ha deposto una corona d’alloro al Sacello del Milite Ignoto all’Altare della Patria, accompagnato dal Premier Giuseppe Conte, dai presidenti della Camera e Senato, Roberto Fico e Maria Elisabetta Alberti Casellati, e il Capo di Stato Maggiore della Difesa, Generale Claudio ...

Reddito di cittadinanza - Forza Italia prepara denuncia contro Conte e Tria per truffa e tentata estorsione : ... se vi sono gli estremi e i giusti profili giuridici per denunciare il Governo e in particolare il Presidente del Consiglio Conte, il Ministro dell'Economia Tria e il Ministro del Lavoro e dello ...

MANOVRA/ Il jolly di Conte e Tria per far pace con l'Ue - a spese di M5s - - IlSussidiario.net : Con reddito di cittadinanza e riforma delle pensioni in ddl collegati alla MANOVRA, il Governo ha una carta importante per ricucire con l'Europa

Tav - Tria Contestato alla Camera - da Forza Italia cartelli pro-Tav : Roma, 31 ott., askanews, - Il ministro Tria è stato contestato in Aula alla Camera durante lo svolgimento del question time, in particolare sulla risposta a un'interrogazione sull'impatto del mancato ...

Legge di bilancio : in serata vertice tra premier Conte e ministro Tria : A riferirlo alla Reteurs una fonte governativa spiegando che alla riunione parteciperanno anche i vice ministri dell'Economia Massimo Garavaglia, Lega, e Laura Castelli, M5s,, più alcuni tecnici.

