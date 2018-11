Consigliera M5s di Torino | Sì Tav? Con loro disperati | anziani e madamin

"Con i sì Tav disperati e anziani disinformati". Bufera su Consigliera M5S : A Torino si scaldano gli animi in vista della manifestazione a favore della Tav organizzata per sabato 10 novembre. Ma c'è chi va oltre. Come la consigliera comunale del Movimento 5 Stelle Viviana Ferrero che, in un post su Facebook, insulta apertamente i partecipanti al corteo che protesta contro l'ordine del giorno approvato dalla giunta Appendino per dire di no al treno ad alta velocità che dovrebbe collegare Torino a Lione. "Quella del No ...