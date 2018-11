Con un app | cittadini attivi contro inondazioni | incendi ed eventi naturali estremi

Giappone : a settembre Contrazione del pil dello 0 - 9 per cento : ... che attesta un calo dello 0,9 per cento a settembre rispetto al mese precedente, quando invece l'economia era cresciuta dello 0,8 per cento su base mensile. Ha contribuito al declino il cattivo ...

L’App Iliad ufficiale e tutti i modi per Consultare l’account personale : Il nuovo operatore Iliad sta mietendo diversi successi, i clienti conquistati in soli 3 mesi sul nostro mercato hanno raggiunto i 2 milioni. Iliad ha stregato i consumatori, con offerte semplici e molto convenienti. Purtroppo non è esattamente tutto rosa e fiori, ed insieme ad una ricezione non perfetta ovunque (si appoggia sulla rete Wind-3), […] L’App Iliad ufficiale e tutti i modi per consultare l’account personale

Diritti Lgbt - Appendino inContra Lorenzo Fontana : "Torino Continua a riConoscere anche le famiglie arcobaleno" : 'Il mondo cambia, la società evolve, il ministro Fontana ha parlato di famiglia e io ho ripetuto che secondo me vanno riconosciute' anche quelle tra partner omosessuali. Chiara Appendino ribadisce la ...

Diffamò l'ex 'tronista' Giovanni Conversano? Confermata in Appello Condanna per Lele Mora : l'ex agente dei vip, durante due puntate di Pomeriggio cinque accusò Conversano di avergli rubato delle carte di credito, quando era ospite in casa sua.

Usa : la mappa del nuovo Congresso Usa - ecco i numeri : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Passa Con la fiducia al Senato il dl sicurezza - ma si Consuma lo strappo dei 5 dissidenti M5s : Palazzo Madama approva il testo con 163 si, 59 no e 19 astenuti. Falco, Nugnes, Fattori, Montero e La Mura deferiti ai probiviri del Movimento. Il provvedimento è atteso all'esame della Camera dal 22 ...

Milan - Gattuso in ansia per Higuain : “non sappiamo se ce la farà per il match Con la Juventus” : Presentatosi in conferenza stampa alla vigilia del match di Europa League contro il Real Betis, Gattuso ha parlato anche delle condizioni di Higuain Obiettivo riscattare la sconfitta dell’andata, il Milan si presenta in Spagna provando a dimenticare il ko con il Real Betis arrivato a San Siro. I rossoneri devono fare i conti con molte assenze, ma Gattuso non vuole alibi in questo particolare momento della stagione, nonostante tra gli ...

8 volte in cui Idris Elba ci ha insegnato a esser fighi Con un cappotto : Unisci il senso per lo stile inglese e l’uomo più sexy del mondo (del momento) e abbinaci un best seller del guardaroba invernale maschile. Il risultato sarà una bomba. Così pare osservando come Idris Elba interpreta il cappotto, capospalla che, da bravo britannico, lo veste per diversi mesi all’anno. L’attore che proprio con un cappotto ultra semplice, quello del detective della serie BBC “Luther”, è diventato una ...

Capotondi - dal cinema alla Lega Pro : "Mi occuperò del rapporto Con la scuola" : ... 59 squadre, 3 gironi, migliaia di professionisti, 8 milioni di tifosi da nord a sud, con tutte le diversità culturali che compongono il nostro Paese e lo rendono il più bello del mondo". OBIETTIVI - ...

Contro Mbappé - Koulibaly si è avvicinato alla perfezione : Una serata fatta di momenti perfetti Parlare oggi di Kalidou Koulibaly, della splendida prestazione disegnata Contro il Psg, è molto molto facile. Se non addirittura scontato. Noi abbiamo deciso di farlo partendo dalla bellissima scivolata su Mbappé, non contraendo tutto il discorso su quella (bellissima) giocata difensiva. Come dire: vediamola, togliamoci subito il dente, insieme al dente togliamo il cappello ad applaudiamo. Poi dopo ...

Ecofin approva le nuove regole relativi ai servizi video : più Contenuti europei entro il 2020 : Il consiglio Ecofin ha confermato la direttiva UE del 2 ottobre che impone nuove regole per i fornitori di contenuti video in Europa. L'articolo Ecofin approva le nuove regole relativi ai servizi video: più contenuti europei entro il 2020 proviene da TuttoAndroid.

Il Napoli smentisce : nessun divorzio Con Kappa : Niente Adidas Dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi, pubblicate da Footy Headlines, su un possibile accordo tra il Napoli e Adidas, arriva la smentita ufficiale del Napoli. Il Napoli ha smentito oggi, dopo l’incontro con Kappa. A seguito dei rumors su un possibile cambio di sponsor tecnico da parte del Napoli Calcio, la Società Sportiva partenopea e il Gruppo BasicNet – proprietario del marchio Kappa – smentiscono categoricamente questa ...

Il Bancomat sbarca sui telefonini - dal 2019 basta carta e PIN - tutto si pagherà Con un’app : Pagamenti senza costi per gli esercenti per importi fino a 15 euro, transazioni elettroniche attivabili digitando solo il proprio numero di telefono: sono le novità più importanti annunciate da Bancomat S.p.A. in occasione del Salone dei pagamenti 2018 in corso a Milano. L’obiettivo è spingere i consumatori verso un maggiore impiego dei pagamenti elettronici, e in questa direzione ci sono novità che vanno sotto il cappello del servizio ...

C3S - temperature roventi nel 2018 : quello appena Concluso è stato il 4° ottobre più caldo di sempre a livello globale - in Europa 1°C in più rispetto alla media [DATI] : Secondo il Copernicus Climate Change Service (C3S), il programma implementato dal Centro Europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine (European Centre for Medium-Range Weather Forecasts – ECMWF), il mese di ottobre del 2018 è stato più caldo della media del 1981-2010 su gran parte d’Europa. Le temperature sono state ben al di sopra della media sulle isole e sui mari fino all’estremo nord del continente. Sono state relativamente alte ...