Con il ddl Pillon aumenterà il numero di figli e figlie costretti a vivere con due

Prescrizione - Bonafede : “C’è l’accordo Con la Lega - la norma è nel ddl anticorruzione ma entrerà in vigore tra un anno” : “C’è l’accordo tra Lega e Movimento 5 Stelle sulla Prescrizione ma la norma entrerà in vigore tra un anno. La riforma della Prescrizione è nel ddl anticorruzione, andrà in Aula la prossima settimana ed entrerà in vigore assieme alla riforma del processo penale”. A dirlo è il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede al termine del vertice a Palazzo Chigi con il premier Giuseppe Conte e i due vice Luigi Di Maio e Matteo ...

Ddl Pillon - Appendino : “Forse farò un passaggio in piazza alla protesta Contro il disegno di legge” : “Non ho ancora deciso ma la nostra posizione, la mia personale e della maggioranza è nota, quindi può darsi che io faccia un passaggio”. Così, a margine del Millennials Ambassadors Forum, la sindaca di Torino Chiara Appendino ha risposto a chi le chiedeva se sabato prenderà parte alla manifestazione contro il Ddl Pillon in programma anche nel capoluogo piemontese, come in molte altre città italiane. “Dal punto di vista politico ...

Salamella 'a rischio' Con il ddl Bonafede : Salamella 'a rischio' con il ddl Bonafede . Le feste di partito, si sa, rappresentano per le forze politiche un'occasione per rimpinguare le proprie casse grazie ai proventi delle vendite di vivande e ...

Ambiente. Barbagallo : Con ddl FI caccia aperta nei Parchi - PD contrario : "La Corte costituzionale, con la sentenza 107 del 2014, ha già censurato Veneto e Liguria per l'abbattimento di fauna selvatica da parte di soggetti non abilitati a questa attività. Per questo motivo ...

Ddl anticorruzione - 'prescrizione' anche nel titolo dell'emendamento - Salvini : 'Sì alla riforma - è nel Contratto di governo' : I relatori del ddl anticorruzione , Francesca Businarolo e Francesco Forciniti del M5s , hanno ritirato l'emendamento sulla prescrizione e ne hanno presentato uno identico che non fa altro che ...

No di Salvini alla riforma della prescrizione - muro Con il M5S : il ddl rischia di saltare : È muro contro muro tra M5S e Lega sulla riforma della prescrizione, inserita dai pentastellati nel ddl anticorruzione con un emendamento. La Lega, però, non ci sta e insiste sullo stralcio della norma. Nessuna apertura dai 5 stelle, che di stralcio non vogliono nemmeno sentir parlare. Anzi, rilanciano con un nuovo emendamento, identico per contenut...

Anticorruzione - Di Maio 'La prescrizione deve restare nel ddl'. Conte 'è nel Contratto' : 'La prescrizione deve rimanere nel ddl Anticorruzione. Nessuno stralcio. Ne parleremo con la Lega'. Luigi Di Maio, a Radio Radicale, assicura che la prescrizione non verrà stralciata dal disegno di ...

Prescrizione - Di Maio : La riforma resta nel ddl anticorruzione. Troveremo un accordo Con la Lega : La riforma della Prescrizione “per noi rappresenta un punto fondamentale e sono fiducioso che Troveremo un accordo con la Lega. Ma deve essere approvata nel ddl anticorruzione, chi parla di stralcio in queste ore non sta dicendo la verità”. Così il vicepremier M5S Luigi Di Maio in una intervista trasmessa in diretta facebook dalla Cina.

AnDDL : il Contratto di Governo sottoscritto da Lega e M5s prevedeva la tuela dei precari storici : Al Punto 22 del Contratto di Governo si parla di Fase Transitoria per il reclutamento dei precari storici non prevista dalla bozza ora in discussione in Parlamento. La Petizione dell’AnDDL raccoglie oltre ventimila firme. Napoli, 4 novembre – “Abbattuto anche il muro dei VENTIMILA firmatari! In pochi giorni la Petizione lanciata dall’Associazione Nazionale Docenti per i Diritti dei Lavoratori (AnDDL) ha raggiunto la ...