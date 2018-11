Con i sì Tav disperati e anziani disinformati Bufera su consigliera M5S

Consigliera M5S insulta i Sì Tav. Appendino si dissocia - : Viviana Ferrero scrive su Facebook che i favorevoli alla Torino-Lione porteranno in piazza "disperati, anziani disinformati, madamin salottiere". La sindaca prende le distanze e poi la Consigliera si ...

Casalino - Faraone (Pd) al ministro Fontana : “A noi fa schifo il portavoce di Conte e il governo che non lo manda a casa” : Durante il Question time al Senato, Davide Faraone, del Partito democratico, si è rivolto al ministro della Famiglia e della Disabilità, Lorenzo Fontana: “Esprimo disapprovazione e sdegno per il silenzio del ministro dopo le parole di Rocco Casalino contro le persone down”. In mattinata era circolato un video del 2004 in cui l’attuale portavoce del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, affermava che “i ragazzi down mi ...

Football Leaks 'Psg valutava i giovani giocatori Con criteri etnici' : PARIGI - Dal 2013 alla primavera 2018, i responsabili dell'area scouting del Psg hanno utilizzato criteri etnici nelle schede di valutazione dei giovani giocatori. È quanto rivela Mediapart, membro ...

Ferrero - Con sì Tav anziani e madamine : ANSA, - TORINO, 8 NOV - "Quella del NoTav/Si Tav è una guerra, una guerra economica per i Si Tav dove si mettono capitali pubblici e ricavi privati, il miglior business degli ultimi 25 anni. Non ...

Tav - la Consigliera di opposizione Montalbano : 'Resto Contro opera ma bene ascoltare il dissenso' : La capogruppo di Uscita di sicurezza Deborah Montalbano è un fiume in piena. Unica consigliera di opposizione in Comune a Torino a essere fortemente 'No Tav', ammette di sentirsi 'sconnessa' dal ...

Torino - Consigliera 5 Stelle insulta i manifestanti pro Tav : "Disperati - anziani disinformati - 'madamin' da salotto" : Ferrero, attivista No Tav, evoca "la guerra" parlando dell'iniziativa in piazza prevista sabato. Scoppia la polemica, imbarazzo della sindaca Appendino che corre ai ripari: "Non è il mio pensiero"

Tav : Borne - lunedì inContro Toninelli : ANSA, - TORINO, 8 NOV - Il ministro dei Trasporti del governo francese Elisabeth Borne ha in agenda un incontro con Danilo Toninelli, lunedì' prossimo. "Se ha domande sull'impegno della Francia, ...

I produttori di GTA ce l’hanno Con uno che aiutava i giocatori a barare : La polizia australiana ha perquisito la casa e bloccato il conto corrente del creatore di una delle più famose “mod” del videogioco (sapete cosa sono?)

Tav - la ministra francese dei Trasporti inContra Toninelli lunedì : "Se ha dubbi sono pronta a rassicurarlo" : Elisabeth Borne al suo omologo italiano sfavorevole all'opera: "Risponderò a ogni sua domanda sull'impegno della Francia"

8 9 novembre - Al Teatro Fasano di Taviano torna in scena Costruzioni Teatrali "Poieofolà" Con "Edipo Re" e "Antigone" : ... in distici elegiaci e trimetri giambici, sui testi tradotti e adattati in italiano da Roberto Treglia, direttore artistico della cooperativa e regista degli spettacoli, che propone una chiave di ...

#PechinoExpress 7 – Ottava puntata del 08/11/2018. Prosegue l’Avventura in Africa Con Costantino della Gherardesca. : Tre, due, uno… riparte Pechino Express. L’adventure game targato Rai 2 torna, questa sera, con l’Ottava puntata della settima edizione. Dopo quattro edizioni in Asia e due in Sud America, il programma quest’anno vivrà un’Avventura in Africa. Alla conduzione ci sarà, per il sesto anno consecutivo, Costantino della Gherardesca. La settima puntata ha totalizzato 1.620.000 spettatori e uno share del 7,7%, recuperando ...

LIVE Juventus-Manchester United - Champions League in DIRETTA : 0-0. BianConeri per la qualificazione agli ottavi : CLICCA QUI PER LE PAGELLE LIVE DI Juventus-Manchester United Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida della quarta giornata della Champions League di calcio 2018-2019 tra Juventus e Manchester United: questa sera alle ore 21.00 toccherà alla formazione bianconera, che ospiterà i Red Devils nella gara che potrebbe assegnare il primo posto nel raggruppamento. La Juventus, infatti, in caso di successo questa sera passerebbe agli ottavi ...

Pernigotti : Bellanova - Di Maio Convochi subito tavolo al Mise (2) : (AdnKronos) - Oggi, prosegue Bellanova, "siamo dinanzi a una situazione di segno diametralmente opposta ed è una emergenza che va gestita mettendo al centro del tavolo tutti gli strumenti esigibili a tutela del lavoro, dei lavoratori, della permanenza dell’azienda nel nostro Paese. Il che significa

Pernigotti : Bellanova - Di Maio Convochi subito tavolo al Mise : Roma, 7 nov. (AdnKronos) - "Il ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi Di Maio convochi con urgenza un tavolo di confronto sulla Pernigotti con le parti sociali, impresa e rappresentanze dei lavoratori, per valutare lo strumento più utile a salvaguardare il futuro lavorativo delle circ