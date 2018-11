Secondo le ultime previsioni della Commissione europea - nel 2019 l’Italia crescerà dell’1 - 2 per cento e il deficit salirà al 2 - 9 per cento : Secondo le preivisioni d’autunno formulate dalla Commissione europea, nel 2019 l’Italia crescerà dell’1,2 per cento, mentre il suo deficit arriverà al 2,9 per cento del PIL. Si tratta di previsioni molto differenti rispetto a quelle formulate dal governo italiano che

Prescrizione - sfiorata rissa in Commissione. Opposizioni : “Voto nullo”. E Forza Italia occupa i banchi del governo : Prima, in Commissione Affari costituzionali e Giustizia, il voto di Lega e M5s a favore dell’allargamento del ddl anticorruzione alla Prescrizione, con le Opposizioni che hanno denunciato la “mancanza di voto, perché eravamo tutti in piedi” e la rissa sfiorata tra i deputati, che ha reso necessario l’intervento dei commessi per sedare gli animi. Poi, alla Camera, lo scontro che si è protratto tra la presidente della ...

Manovra - la Commissione Ue corregge al ribasso le stime del governo : “Italia ultima per crescita nel 2019” : Secondo Bruxelles i piani di crescita contenuti nella Manovra del governo italiano sono sin troppo ottimistici. È quello che emerge dalle previsioni d’autunno della Commissione Ue, secondo cui l’Italia si conferma ultima per crescita in tutta Europa sia per il 2018 che per il 2019 e il 2020. Con l’1,1% del nostro Paese, quest’anno persino la Gran Bretagna, nonostante le difficoltà legate alla Brexit, è riuscita a fare meglio, con ...

Commissione Ue : Italia a rischio procedura per deficit eccessivo - previsto al 2 - 9% nel 2019 : Bruxelles non crede che il rilancio della spesa pubblica possa realmente aiutare una congiuntura in frenata, che in Italia è spesso trattenuta da grandi corporazioni e piccoli monopoli. La Commissione europea corregge i conti del Governo e prevede che il deficit dell’Italia aumenti gradualmente, dall’1,9% nel 2018, al 2,9% nel 2019, al 3,1% del Pil nel 2020...

Commissione Ue - Italia a rischio procedura per deficit eccessivo : La crescita è prevista all'1,2% nel 2019 e all'1,3% nel 2020 - rispetto alle stime del ministero dell'Economia che punta rispettivamente all'1,5 e all'1,6 per cento. Nel suo atteso rapporto di oggi, ...

Commissione Ue - Italia a rischio procedura per deficit eccessivo : Bruxelles non crede che il rilancio della spesa pubblica possa realmente aiutare una congiuntura in frenata, che in Italia è spesso trattenuta da grandi corporazioni e piccoli monopoli. La Commissione europea prevede che il deficit dell’Italia aumenti gradualmente, dall’1,9% nel 2018, al 2,9% nel 2019, al 3,1% del Pil nel 2020...

Eurogruppo - i ministri Ue con la Commissione : «L’Italia cambi la manovra» : Nella riunione dei ministri delle Finanzedell’area euro Tria dovrà difendere la manovra italiana ma i governi sembrano tutti intenzionati a fare quadrato intorno alla Commissione europea, pur lasciando aperta la porta del dialogo...

La Commissione europea chiederà di iniziare una procedura contro l’Italia il prossimo 21 novembre - scrive Politico : Secondo il sito Politico.eu, il prossimo 21 novembre la Commissione europea chiederà al Consiglio dell’Unione europea di aprire una procedura di infrazione per debito eccessivo nei confronti dell’Italia. La richiesta sarà portata avanti se il governo italiano non dovesse modificare

La Commissione Ue accelera sull'Italia : "Stiamo lavorando al rapporto sul debito pubblico" : I tecnici della Commissione europea hanno iniziato a preparare il rapporto ex articolo 126.3 del Trattato per constatare la violazione della regola del debito da parte dell'Italia. Lo si apprende a Bruxelles. Il rapporto è il primo passo per poter aprire una procedura per deficit eccessivo per violazione della regole sul debito già a fine novembre, se il governo italiano non risponderà positivamente alla richiesta della ...

Liliana Segre - "Marea di razzismo e intolleranza in Italia"/ Proposta Commissione per combattere l'odio : Liliana Segre, "non mandate i figli in gita ad Auschwitz": la senatrice a vita spiega come approcciarsi al meglio per comprendere in minima parte l'orrore dei campi di sterminio. (Pubblicato il Wed, 24 Oct 2018 20:17:00 GMT)

Salvini : "L'Ue insiste con gli schiaffoni? Viene voglia di dare più soldi agli italiani" | Berlino : sosteniamo la Commissione : Il vicepremier leghista: "Siamo qua per lavorare, migliorare lavita degli italiani. Da Bruxelles dicono solo che non bisognatoccar la legge Fornero. Si commenta da sola. C'e' un attaccoall'economia italiana. Andiamo avanti. Non cambiamo qualcosa per la letterina"

Manovra - Salvini : 'Dall'Ue un attacco all'economia italiana' | Berlino : 'Noi sosteniamo il lavoro della Commissione' : ... questi sono importanti presupposti per quello che vogliamo tutti, e cioè un sviluppo positivo e sostenibile dell'economia per i cittadini", ha aggiunto.

De Grauwe : ‘Commissione Ue dovrebbe accettare cambiamento democratico in Italia’ : 2 Poche ore prima che arrivasse la bocciatura di Bruxelles nei confronti della manovra del governo italiano, l’economista belga Paul De Grauwe, professore di Economia politica europea alla London School of Economics LSE, ha pubblicato un post sul suo blog Ivory Tower, spiegando le ragioni per cui la Commissione europea dovrebbe essere più flessibile nei confronti del governo italiano. Commissione Ue e legittimita' politica Dalla ...

De Grauwe : ‘Commissione Ue dovrebbe accettare cambiamento democratico in Italia’ : Poche ore prima che arrivasse la bocciatura di Bruxelles nei confronti della manovra del governo italiano, l’economista belga Paul De Grauwe, professore di Economia politica europea alla London School of Economics (LSE), ha pubblicato un post sul suo blog Ivory Tower, spiegando le ragioni per cui la Commissione europea dovrebbe essere più flessibile nei confronti del governo italiano. Commissione Ue e legittimità politica Dalla crisi di debito ...