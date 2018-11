Come imparare a fare qualcosa? Basta guardare un video su YouTube

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 8 novembre 2018)si annoda la cravatta?si fa la marmellata di more? Ci sono casi in cui è più facile mostrare un concetto con le immagini piuttosto che descriverlo a parole. In questoè una manna, non a caso la metà degli utenti di, almeno una volta, ha guardato unper. Non importa l’argomento, quello che conta è che se non sapetesi fa, probabilmente sutroverete la risposta. Il dato è emerso da un sondaggio condotto da Pew Research Center, azienda statunitense specializzata in sondaggi. Interpellando 4.600 cittadini statunitensi, gli analisti hanno calcolato che la maggior parte delle persone che usanon lo fa solo per l’intrattenimento, anzi. Per una persona su cinque idiservono per “capire ciò che sta accadendo nel mondo“, per il 19% per decidere se comprare un prodotto ...