Ladella marina militare norvegese, Helge Instad, mentre rientrava da una manovra Nato, è stata speronata da una petroliera battente bandiera maltese. L'incidente ha provocato il versamento in mare di 10 mila litri di carburante per elicotteri stoccati a bordo dell'unità norvegese. Laora è piegata su un fianco e rischia di affondare. Il carburante in mare è stimato che si evapori in poco tempo. Nessun danno invece per la petroliera, mentre 137 marinai norvegesi sono stati fatti evacuare con gli elicotteri.(Di giovedì 8 novembre 2018)