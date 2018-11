Cinque cose che dovreste sapere sulla carovana migrante

Cinque cose da guardare in vista della trimestrale di Facebook : L'ultima volta che Facebook ha svelato la sua trimestrale , ha perso oltre 100 miliardi di dollari. Quella di luglio è stata la maggiore distruzione di valore in una singola seduta mai registrata da ...

Valigia pesante? Ecco Cinque cose che dovreste lasciare a casa : ... cosa cambia dall'1 novembre È decollato il volo più lungo del mondo da Singapore a New York Il ponte sul mare più lungo del mondo collega Macao alla Cina A Mont-Saint Michel arriva la marea del ...

Dagli pneumatici ai tergicristalli - Cinque cose da fare per preparare l’auto all’inverno : Le temperature ricorderanno anche l’estate, ma l’autunno è ormai ufficialmente iniziato e con lui la stagione in cui le condizioni di guida cambiano a causa di piogge e abbassamento delle temperature. ...

MotoGP - GP Thailandia 2018. Cinque cose da sapere sul nuovo GP : 4, Il mondiale Superbike corre qui dal 2015 : 6 gare su 8 sono state vinte dal campione del mondo in carica Jonathan Rea, Kawasaki Ninja ZX-10R,, che ha lasciato agli avversari solo Gara 2 nel 2016, ...

Apple Watch - le Cinque cose che ve lo faranno amare - : Apple con Apple Watch offre un matrimonio che non si vede neppure nel mondo Android, dove wearOS , che è il concorrente più diretto assieme a Fitbit, è interessante ma non così vicino. Mentre in ...