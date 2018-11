Ci sono diversi feriti per una sparatoria in un bar di Thousand Oaks | in California

USA - entra in un bar e si mette a sparare sui clienti : “Ci sono diversi feriti” : Un uomo "con la barba e vestito di nero" ha aperto il fuoco all'interno del BorderLine bar&grill di Thousand Oaks, in California, poco prima di mezzanotte (ora locale), mentre si teneva una festa universitaria. Ci sono almeno una ventina di feriti, ma si parla anche di morti. In corso l'operazione di polizia.Continua a leggere

USA - entra in un bar e si mette a sparare sui clienti : “Ci sono diversi morti” : Un uomo "con la barba e vestito di nero" ha aperto il fuoco all'interno del BorderLine bar&grill di Thousand Oaks, in California, poco prima di mezzanotte (ora locale), mentre si teneva una festa universitaria. Ci sono almeno sette feriti, ma si parla anche di morti. In corso l'operazione di polizia.Continua a leggere

Alfonso Signorini cerca di fare chiarezza : “I casi di Francesco Monte e Giulia De Lellis sono diversi - frasi di lei omofobe” : Dopo la valanga di polemiche che gli si sono abbattute addosso per la parziale assoluzione concessa a Francesco Monte in diretta al Grande Fratello Vip 2018, Alfonso Signorini cerca di fare chiarezza e, in... L'articolo Alfonso Signorini cerca di fare chiarezza: “I casi di Francesco Monte e Giulia De Lellis sono diversi, frasi di lei omofobe” proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Terrore nel centro di Tunisi. Una donna kamikaze si fa esplodere : ci sono diversi feriti : L’attentato mentre era in corso un sit-in di fronte al ministero degli Interni. Venerdì 2 novembre è atteso in visita a Tunisi il presidente del Consiglio Giuseppe Conte.Continua a leggere

Pittsburgh - apre il fuoco nella sinagoga e urla : “Ebrei devono morire”. Ci sono diversi morti : I fatti all'interno della sinagoga "Tree of life", piena di persone per via delle cerimonie religiose del sabato, il giorno sacro per gli ebrei. L'assalitore, che ha sparato anche contro la polizia intervenuta, è stato poi arrestato.Continua a leggere

È in corso una sparatoria vicino a una sinagoga a Pittsburgh - negli Stati Uniti : ci sono diversi feriti : È in corso una sparatoria nei pressi della sinagoga Tree of Life a Pittsburgh, in Pennsylvania, negli Stati Uniti. Un funzionario locale ha tenuto una brevissima conferenza stampa con i giornalisti spiegando che ci sono diverse persone coinvolte – senza specificare se The post È in corso una sparatoria vicino a una sinagoga a Pittsburgh, negli Stati Uniti: ci sono diversi feriti appeared first on Il Post.

È crollata una scala mobile nella fermata della metro Repubblica a Roma - secondo il Messaggero ci sono diversi feriti : È crollata una scala mobile nella fermata della metro Repubblica a Roma, nel centro della città. Le informazioni sono ancora molto confuse, ma sembra che nel crollo siano state ferite alcune persone: il Messaggero scrive di «feriti gravissimi», Repubblica scrive The post È crollata una scala mobile nella fermata della metro Repubblica a Roma, secondo il Messaggero ci sono diversi feriti appeared first on Il Post.

Ci sono diversi morti per l'alluvione a Carcassonne : È salito a 13 morti il bilancio delle vittime causate dalle piogge torrenziali e inondazioni che da ore colpiscono il dipartimento dell'Aude, nel sud della Francia, nella zona di Carcassone. Le piogge violente sono iniziate nella notte tra domenica e lunedì. Nella zona è scattato l'allarme rosso dal

Def - Massimo D'Antoni : 'I numeri di questa manovra non sono così diversi da quelli dei governi precedenti' : Massimo D'Antoni è l'economista fuori dal coro che sostiene l'uscita dall'austerità . Il docente di scienza delle finanze all'università di Siena difende il Def , quella manovra dai numeri sballati - come ritengono tutti - non sarebbe poi così diversa da quelle precedenti . Il pensiero di D'Antoni ...

Le conversazioni continue con Google Home sono in rollout in diversi Paesi : È in fase di rollout più ampio la funzione che permette di continuare le conversazioni con Google Home senza dover ripetere la frase di attivazione. L'articolo Le conversazioni continue con Google Home sono in rollout in diversi Paesi proviene da TuttoAndroid.

Sparatoria nella contea Harford : ci sono diversi morti : Conflitto a fuoco nella contea Harford, a nord est di Baltimora, in Maryland. La Polizia riferisce di diverse vittime, tre

Kimi Raikkonen - GP Singapore 2018 : “Le cose sono filate lisce - è solo venerdì. Ho provato due fondi diversi” : Kimi Raikkonen ha fatto segnare il miglior tempo delle prove libere 2 con un 1:38.699, che gli ha permesso di precedere Lewis Hamilton di appena 11 millesimi. Il finlandese della Ferrari, il quale correrà in Sauber nelle prossime due stagioni, è stato il più rapido nella simulazione del giro secco da qualifica, mentre nella simulazione di passo gara è parso leggermente più lento rispetto alle Red Bull di Verstappen e Ricciardo. Per il finlandese ...

Tutti i diversi nomi di Algida nel mondo (e sono tantissimi) : Il cuore con un brand intorno, verrebbe da dire. Morbido come un gelato, pulsante come un marchio in grado come pochi altri di modellarsi e rimodellarsi secondo le diverse esigenze dei mercati su cui è presente. È davvero singolare la storia di Heartbrand, il marchio di proprietà del colosso anglo-olandese Unilever che in Italia conosciamo come Algida. Ma che nel Regno Unito e in Cina va sotto il nome di Wall’s, mentre negli Stati Uniti è stato ...