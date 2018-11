Chiara Ferragni X Converse – La nuova collezione da oggi online va già a ruba! GALLERY

Il guardaroba di Chiara Ferragni fa infuriare il web : "Sei un'esaltata" : Dopo Donatella Versace anche Chiara Ferragni apre le porte del proprio guardaroba ai suoi followers. Tutto è accaduto su Instagram, come al solito, in uno scatto in cui la celebre influencer ostenta ...

Entriamo nella cabina armadio di Chiara Ferragni : La promozione WestwingLa cabina armadio di Chiara Ferragni arredata da WestwingLa cabina armadio di Chiara Ferragni arredata da WestwingLa cabina armadio di Chiara Ferragni arredata da WestwingLa cabina armadio di Chiara Ferragni arredata da WestwingLa cabina armadio di Chiara Ferragni arredata da WestwingLa cabina armadio di Chiara Ferragni arredata da WestwingLa cabina armadio di Chiara Ferragni arredata da WestwingLa cabina armadio di Chiara ...

Fabrizio Corona e Asia Argento sfidano Fedez e Chiara Ferragni - ecco i primi post su Instagram della nuova coppia social : Fabrizio Corona e Asia Argento sfidano Fedez e Chiara Ferragni. Asia Argento e Fabrizio Corona, l'amore è al tempo delle conferme con i primi post su Instagram della nuova coppia,...

Andrea Lorini da ceo di Chiara Ferragni Collection al primo centro di crioterapia a Roma : Qual è il segreto del successo di Ferragni e The Blonde Salad? 'Portare alla luce ciò che funziona nel mondo: Chiara è stata brava a posizionarsi nella moda, a diventare inspirational. In America la ...

Sui social Corona e Asia sfidano Fedez e Chiara Ferragni : Fabrizio Corona e Asia Argento sfidano Fedez e Chiara Ferragni. L’amore che è nato tra Corona e Asia è al tempo delle conferme con i primi post su “Instagram” della nuova coppia, dedicati l’uno all’altra e viceversa. Quella che è nata sembra si stia trasformando in poco tempo nella nuova coppia social, pronta a sfidare l’imbattibile duo Fedez Ferragni. Il primo capitolo è partito proprio in queste ore. Dopo la foto del ...

'Brava - facci sentire poveri' - Chiara Ferragni mostra il suo guardaroba e scoppia la polemica sul web : Chiara Ferragni apre le porte del suo guardaroba ed è polemica. La celebre imprenditrice milanese ha deliziato i suoi follower con un tour virtuale della sua cabina armadio, ma non tutti i fan...

Chiara Ferragni : testimonial sbagliata e nuove polemiche : La politica prosegue il suo discorso dicendo che il divenire virale di una determinata rivendicazione ha sempre due facce: per un verso la sua diffusione è positiva, modifica il senso comune e il ...

Chiara Ferragni da Marrakech controlla Fedez : Chiara Ferragni parte per Marrakech con le sorelle e le amiche, lasciando a Milano Fedez e il piccolo Leone. La Ferragni nonostante il viaggio in Marocco sia intenso e pieno di avventure, non rinuncia a dare una sbirciatina e spia il marito, rimasto a Milano insieme ad alcuni membri della propria crew. Dai giri in mongolfiera al relax nella SPA, passando per diversi shooting fotografici, per Chiara Ferragni gli impegni sono diversi. Appena ha un ...

Chiara Ferragni e Fedez : lei riesce a controllarlo anche da Marrakech : il segreto per controllarlo sempre : Chiara Ferragni e Fedez. Un amore indivisible il loro. Fanno fatica a stare lontani. E allora Chiara Ferragni ha risolto il problema della lontananza con una...Telecamera. Infatti, Chiara...

Chiara Ferragni - l'attacco di Potere al Popolo : «La bionda svuota di contenuto le nostre battaglie» : Chiara Ferragni in questo periodo sembra sotto attacco da diversi avversari. Ancora una volta sembra essere in guerra. In realtà, il più delle volte è presa di mira da altri e...

Potere al Popolo contro Chiara Ferragni : “Svuota di contenuto le nostre battaglie con la sua campagna contro l’hair shaming” : Potere al Popolo si scaglia contro Chiara Ferragni perché simbolo della cosiddetta “spettacolarizzazione (o peggio ancora mercificazione) della lotta antisessista e contro modelli definiti dall’altro, che rischia di svuotare di contenuto le nostre battaglie”. Così la definisce infatti Viola Carofalo, leader del partito, che in un post sul suo profilo Facebook attacca l’influencer, criticando in particolare la campagna contro ...

Chiara Ferragni e Fedez : lei riesce a controllarlo anche da Marrakech : il segreto per controlalrlo sempre : Chiara Ferragni e Fedez. Un amore indivisible il loro. Fanno fatica a stare lontani. E allora Chiara Ferragni ha risolto il problema della lontananza con una...Telecamera. Infatti, Chiara...

Chiara Ferragni spia Fedez da Marrakech : il suo segreto per seguirlo sempre : Chiara Ferragni va a Marrakech con le sorelle e le amiche, lasciando a Milano Fedez e il piccolo Leone. L'influencer e fashion blogger, però, nonostante il viaggio in Marocco sia intenso e...

Potere al Popolo contro Chiara Ferragni : «La bionda svuota di contenuto le nostre battaglie» : E' guerra. Anche se i contendenti sono piuttosto insoliti. Infatti, Potere al Popolo attacca Chiara Ferragni e lo fa attraverso le diChiarazioni del suo leader Viola Carofalo. Con...