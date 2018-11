«Chi Vuol Essere Milionario?» | ecco come partecipare

Chi Vuol essere milionario? - lo show ritorna su Canale 5 con quattro serate evento : Gerry Scotti torna a condurre Chi vuol essere milionario?, lo storico quiz andato in onda per undici anni che ha appassionato milioni di telespettatori

Ha 69 anni ma ne dimostra 45 : pensionato vuole cambiare età per rimorChiare di più su Tinder e fa causa allo Stato : L’importante è sentirsi giovani dentro. Soprattutto poi se anche i medici confermano che si dimostra molti anni in meno rispetto a quelli scritti sulla carta d’identità. Così adesso un pensionato olandese quasi settantenne, Emile Ratelband, vorrebbe cambiare la sua data di nascita all’anagrafe, spostandola in avanti di ben vent’anni, dall’11 marzo 1949 all’11 marzo 1969. Il motivo? Si sente discriminato per la sua età perché, ...

F1 - GP Brasile 2018 : Mercedes con i cerChi privi di fori ad Interlagos? La scuderia di Brackley vuol evitare i reclami degli altri team : La querelle sui cerchi forati delle ruote posteriori della Mercedes non si è ancora spenta. Alla vigilia del penultimo round del Mondiale 2018 di Formula Uno, in Brasile, era stato annunciato dalla FIA un chiarimento circa l’uso di questa soluzione tecnica tanto discussa. Secondo l’opinione degli altri team, questa modifica non darebbe solo un beneficio in termini di surriscaldamento ma anche aerodinamico, contravvenendo al ...

Prescrizione - accordo Salvini-Di Maio Interrotta dopo il primo grado (dal 2020) I sospetti su Chi vuole staccare la spina : Presenti il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, i due vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini, e il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede

Prescrizione - vertice Salvini-Di Maio : «C’è la quadra - ma solo con tempi certi» I sospetti su Chi vuole staccare la spina : Presenti il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, i due vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini, e il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede

Scherma - Coppa del Mondo 2018-2019 : parte la stagione del fioretto masChile. L’Italia vuole continuare ad essere grande protagonista : L’Italia riparte nella nuova stagione della Coppa del Mondo di fioretto maschile dopo aver chiuso il Mondiale di Wuxi da assoluta protagonista. Un vero e proprio dominio azzurro in terra cinese con il titolo mondiale di Alessio Foconi e la conferma sul gradino più alto anche del quartetto azzurro. Proprio il fiorettista ternano si è portato a casa anche la Coppa del Mondo e, insieme ai connazionali Daniele Garozzo (campione olimpico in ...

Calciomercato - Ibrahimovic passa e Chiude : 'L'Europa mi vuole - ma sto bene coi Galaxy' : ROMA - Sirene dal 'Vecchio Continente' per Zlatan Ibrahimovic ,. 'Sì, è vero: c'è dell'interesse in Europa ma la mia priorità sono i Galaxy : loro hanno dei desideri, io ho dei desideri ma sono ...

Ultima puntata di Rocco SChiavone 2 : Chi è la talpa che vuole fermare il vicequestore? Anticipazioni 7 novembre : L'Ultima puntata di Rocco Schiavone 2 chiuderà il cerchio su Enzo Baiocchi? Stasera, 7 novembre, andrà in onda il finale della seconda stagione della serie con Marco Giallini. I nuovi episodi in onda su Rai2 hanno registrato ottimi ascolti: circa 3 milioni di spettatori ogni settimana. Ottimi numeri per l'emittente che potrebbero far ben sperare per una possibile terza stagione della fiction. Ecco le Anticipazioni di stasera. Si intitola ...

Rugby - Test Match Italia-Georgia : alla scoperta della formazione dell’Est Europa. Ecco Chi vuole sostituire gli azzurri nel Sei Nazioni : Una sfida senza appello: Italia-Georgia non rappresenta soltanto un confronto diretto per il ranking mondiale di Rugby (i Lelos ci precedono di pochi centesimi) ma, soprattutto, rappresenta il Match contro la selezione che ci vuole sostituire nel Sei Nazioni. L’unico precedente ufficiale risale ormai a 15 anni fa: ad Asti nel 2003 vinse l’Italia per 31-22. In questi anni il Rugby georgiano è molto cresciuto, fino ad imporsi a livello ...

La Bundesliga vuole “allungare” la panChina : da 7 a 9 calciatori dal prossimo anno? : In Bundesliga si lavora a delle novità regolamentari che potrebbero cambiare l’assetto della panchina delle squadre tedesche panchina allargata in Bundesliga a partire dalla prossima stagione. La German Football League, la Lega calcio tedesca, ha infatti avanzato la proposta di aumentare di due unità il numero di giocatori in panchina per squadra che passerebbero così da 7 a 9 nella prima e nella seconda divisione del campionato ...

Harvey Weinstein si diChiara innocente e vuole l'assoluzione : Accusato da decine e decine di donne di abusi sessuali, Harvey Weinstein non molla. L'ex potentissimo produttore hollywoodiano, accusato di stupro dalla nostra Asia Argento, continua a proclamarsi innocente, tanto da volere l'assoluzione.Poche settimane fa la denuncia dell'attrice Lucia Evans, che ha accusato Weinstein di averla obbligata a praticargli del sesso orale, è stata ritenuta contraddittoria da un giudice di Manhattan, che ha ...

Giallo su vertice - Chigi vuole stasera ma Salvini si Chiama fuori : Roma, 6 nov., askanews, - E' un 'Giallo' il vertice tra il premier Giuseppe Conte e i vice Luigi Di Maio e Matteo Salvini per affrontare il nodo della prescrizioni.Secondo fonti di Palazzo Chigi i tre ...

Calcio - Champions League 2018-2019 : arriva il Manchester United allo Stadium. Una Juventus incerottata vuole Chiudere la pratica : Quarta giornata per la fase a gironi della Champions League 2018-2019 di Calcio: si infiamma il Gruppo H con la partita forse più spettacolare e più attesa di tutto il programma, quella tra Juventus e Manchester United. I Red Devils volano a Torino, dove domani all’Allianz Stadium proveranno a fermare la corsa fino ad ora perfetta dei campioni d’Italia. La banda di Massimiliano Allegri sogna in grande: con il quarto successo di fila ...