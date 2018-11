Chi sono gli Arbëreshë e perché il presidente Mattarella è andato a far loro visita

Si sveglia con lividi e ferite dopo il parto : “Sono stata picChiata dalle infermiere” : Una donna sudafricana ha denunciato ai giornali di essere stata picchiata dalle infermiere durante il parto nell'ospedale di Soweto.Continua a leggere

Non solo Ocasio-Cortez : Chi sono le donne elette al Congresso Usa - mai così tante - : Dalla marce delle donne che ha portato nelle strade milioni di persone alla voglia di politica: le candidate erano 277. L'ultimo "anno della donna" fu il 1992, quando furono elette in 54. Nel 2018 la ...

Maurizio Costanzo Show, Irama risponde alle polemiche delle sue ex fidanzate In questi giorni si parla tanto di Irama e Giulia De Lellis. sono fidanzati, è più che ufficiale ormai, e non sono mancate le polemiche. Non appena si è saputo di questa relazione infatti, sono spuntate diverse ex fidanzate del cantante che hanno mosso critiche. Irama ha risposto: "Storie chiuse, ora con Giulia De Lellis sono felice".

Terremoti : c’è un legame tra le scosse di Roma e lo sciame di Siena? L’esperto spiega quali sono i risChi concreti : Continuano gli episodi di sciame sismico lungo la penisola italiana. Dopo le scosse di due giorni fa nel Lazio, nella zona compresa tra Roma e Rieti, questa mattina un altro sciame si è verificato nel senese. Undici scosse di terremoto (la più forte di magnitudo 2.4, tutte ipocentro tra 7 e 10 km) sono state registrate dalla Sala Sismica INGV-Roma, dalle 06:01 alle 06:57, a Castiglione d’Orcia, in provincia di Siena. Lo sciame sismico,seppur di ...

I ribelli M5S risChiano l’espulsione : «Grave il no alla fiducia» - Chi sono : Deferito chi non ha votato la fiducia sul decreto sicurezza: Gregorio De Falco, Paola Nugnes, Elena Fattori, Matteo Mantero e Virginia La Mura, l’ala che fa riferimento al presidente della Camera Roberto Fico. E c’è una nuova dissidente

Fumo - diabete e ipertensione sono più letali per le donne : il risChio di infarto è altissimo : Le donne sono soggetti molti più a rischio rispetto agli uomini se soffrono di pressione alta o di diabete, oppure se fumano. Questi noti fattori di rischio per il cuore aumentano la loro azione negativa più nelle donne che negli uomini. A questa conclusione è giunto un maxi-studio pubblicato sul British Medical Journal da Elizabeth Millett, epidemiologa presso The George Institute for Global Health della University of Oxford. Lo studio si basa ...

Ilary Blasi - tuona : 'Io lady Totti?'. La risposta della conduttrice a Chi la definisce così 'Io sono...' : ''sto lady Totti mi suona strano, non mi ci sono mai trovata. Io sono solo Ilary e non mi metto a competere sui nomi o che altro con mio marito'. così commenta in un'intervista a Tv sorrisi e canzoni ...

Voto di Midterm negli Usa - ecco Chi sono tutti i volti nuovi : Laureata in economia e relazioni internazionali, aveva vinto a sorpresa le primarie democratiche per il seggio e si è affermata anche alle elezioni generali con un messaggio progressista. Finora lo ...

CucChi - il carabiniere intercettato : “Dolori al costato sono diventati alle ossa”. In aula infermiere ripete : “Aveva ecChimosi” : Testimonianze note e nuovi atti depositati. È stata un’udienza densa quella che si è celebrata oggi davanti giudici della Corte d’assise di Roma per la morte di Stefano Cucchi. Sul banco dei testimoni due infermieri e poi il deposito da parte della pubblica accusa di intercettazioni che arrivano direttamente dalla nuova inchiesta per depistaggio in cui si ritorna sull’atto sulle condizioni di salute del detenuto modificato per ...

"La Isoardi? Sono un po' abbacChiato ma passa. Non sono sul mercato" : "Se vado a dormire stasera coi pupazzi e i fiori sul cuscino? Non sono messo così male.Uno ha il diritto di essere un po' abbacchiato, poi ti passa, no? Andrò a dormire serenamente da solo". Così Matteo Salvini a Pomeriggio 5 su Canale 5 alla domanda sul suo futuro dopo la fine della sua relazione con Elisa Isoardi."Ho sempre tutelato la privacy della mia compagna e di mia figlia e non comincio oggi a parlare delle mie ...

Conte : se ci sono vincoli idrogeologici - case di IsChia vanno demolite - : Durante il question time il premier ha anche annunciato che il cdm dichiarerà lo stato di emergenza per le regioni che lo hanno chiesto e stanzierà 153 milioni per i danni del maltempo. A fine mese ...

Palumbo-Baglio : le diChiarazioni di Giampaoletti su lavoratori sono incredibili : Roma – “Se qualcuno crede ancora che il destino dei lavoratori stia a cuore a questa Giunta deve definitivamente ricredersi. Le incredibili dichiarazioni del direttore generale Giampaoletti secondo cui “se si produce valore si tutelano i lavoratori” non basta a rassicurarci sul futuro, perche’ si scontra con la gestione fallimentare delle aziende portata avanti dalla maggioranza m5s in Campidoglio”. “I ...