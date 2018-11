Champions | Mourinho | “Il mio gesto offensivo? E quello che loro fanno con me? Ora Juve

Champions League - Paola Ferrari critica Mourinho ma l'inviato non 'riferisce' (Video) : Dove c’è Mourinho c’è polemica e la tradizione è stata rispettata anche mercoledì sera, con il comportamento del tecnico del Manchester United finito al centro dei riflettori quasi più della vittoria in Champions League in casa della Juventus.Merito, o colpa, della mano posta all’orecchio a fine partita, quasi a voler ascoltare meglio i fischi e gli insulti provenienti dagli spalti che lo avevano accompagnato per l’intero match.prosegui ...

Calcio - Champions League : si interrompe contro lo United di Mourinho la striscia positiva della Juve. Vince la Roma a Mosca contro il CSKA per 2-1 : Termina la striscia positiva della Juventus in Champions League, e il tutto in tre minuti: tra l’86° e l’89° minuto si consuma la rimonta del Manchester United sulla Juventus che era passata in vantaggio con il gol dell’ex Cristiano Ronaldo, per poi essere beffata in tre minuti da una rete di Mata e da un autogol del terzino sinistro Alex Sandro. Nonostante la sconfitta, la Juventus non perde però il primato nel Girone H rimanendo a 9 punti, ...

Champions - la Juve domina ma spreca tutto : ribaltone Manchester United - Mourinho gode : Beffa per la Juve in Champions League: la squadra di Allegri passa in soli cinque minuti dalla qualificazione come prima del girone con due turni di anticipo a qualificazione apertissima. Allo Stadium ...

Champions - Mourinho-Juve : sfida infinita tra aree - dita - date e triplete : La grandezza di Mourinho non si misura solo con la stagione del triplete: lo Special One per l'Italia è stato molto più di un allenatore. Un posto in prima fila nei blob di Mou ce l'ha la Juventus, ...

Champions : United; Mourinho - con Pogba c'è un buon rapporto : ANSA, - TORINO, 6 NOV - "Il mio rapporto con Pogba? Lo classifico come un buon rapporto tra giocatore e allenatore". Così Mourinho, sul feeling con il centrocampista francese, ex Juventus, che secondo ...

Champions League – Mourinho show : “3 dita ai tifosi della Juventus? Ecco perchè. E su Pogba in bianconero…” : Josè Mourinho ruba la scena nella conferenza stampa della vigilia di Juventus-Manchester United: l’allenatore portoghese parla del suo rapporto con i bianconeri, con i tifosi e del possibile ritorno di Pogba a Torino Potrà piacere o non piacere, ma Josè Mourinho ha una qualità che tutti gli riconoscono: quella di saper attirare l’attenzione su di sè. L’allenatore del Manchester United, nella conferenza stampa che precede ...

Champions League - Mourinho parla dopo Man Utd-Juve : Quando il sorteggio ci ha riservato la Juventus, sapevamo - ha detto Mourinho a Sky Sport - che noi avremmo lottato col Valencia per il secondo posto. Tra noi e la Juventus c'è una differenza di ...

LIVE Manchester United-Juventus - Champions League in DIRETTA : grande sfida all’Old Trafford - CR7 sfida Mourinho : Buonasera e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Manchester United-Juventus, match valido per la terza giornata del gruppo H di Champions League 2018-2019. Sullo storico campo dell’Old Trafford andrà in scena una grande classica del calcio europeo che servirà per definire gli equilibri del girone. I bianconeri, a punteggio pieno dopo i due incontri, andranno a caccia di un risultato positivo anche contro gli inglesi, secondi a quota 4 punti. ...

Mourinho : "La Juve è favorita per la Champions" : Domani affronteremo una delle squadre più forti al mondo'. A Manchester la conferenza stampa della vigilia di United-Juventus si trasforma nell'ennesimo show di Josè Mourinho, che non lesina elogia ...

Mourinho : “Voglio restare allo United. Favorita Champions? La Juve” : In Spagna continuano a susseguirsi voci su un suo possibile ritorno sulla panchina del Real Madrid, ma José Mourinho, nella conferenza stampa della vigilia di Champions, ha smentito l’ipotesi di un suo addio all’Old Trafford a breve: “Il Real? a me piace stare qui e rispettare il mio contratto fino all’ultimo giorno, magari anche dopo. Ripeto, voglio rispettare il contratto fino al 2020 e restare anche dopo al ...

Mourinho : 'La Juve può vincere la Champions' : 'È a un livello in cui non ha bisogno che parli di lui, è uno dei migliori giocatori al mondo e nessuno può dire altrimenti - dice …

