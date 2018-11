Champions | due ex United attaccano Szczesny | ' Si può vincere senza un buon portiere?'

Calcio - due pareggi d’oro per le italiane in Champions : 1-1 sia per l’Inter con il Barcellona sia per il Napoli con il Paris Saint-Germain : Ritorna la Champions League e continua il trend positivo delle italiane, che portano a casa due pareggi d’oro, arrivati contro due tra i club migliori al mondo. Entrambi con il risultato di 1-1 in casa della squadra italiana in gara. Il Napoli ferma il Paris Saint-Germain al San Paolo pareggiando ancora una volta con i transalpini: vantaggio del PSG con Bernat a fine primo tempo e pareggio partenopeo con un rigore di Insigne al 63° minuto. ...

Champions League - gare proibitive per Napoli e Inter. Le due italiane partono sfavorite su Sisal Matchpoint : Mercoledì da leoni per Napoli e Inter, impegnate nella terza giornata della fase a gironi di Champions League rispettivamente in casa del Paris Saint Germain e del Barcellona. Due trasferte proibitive sulla carta, ma sia i campani che i nerazzurri si presentano al match con il morale a mille, che chissà non possa fare la differenza. La squadra di Ancelotti ha accorciato le distanze dalla Juventus in campionato, mentre in Champions ha persino ...

Basket - Champions League 2018-2019 : Avellino supera agevolmente il Ludwigsburg - Venezia si sbarazza dell’Hapoel dopo due supplementari : Percorso netto per le tre squadre italiane impegnate in Champions League: dopo la doppietta di ieri della Virtus Bologna contro Oostende, arrivano anche quelle della Sidigas Avellino e della Reyer Venezia. La squadra campana si è imposta sul campo della Riesen Ludwigsburg per 96-77, dominando in lungo e in largo; la Reyer, invece, ha sofferto più del previsto, ma è riuscita a portare comunque a casa la vittoria al Pala Taliercio contro ...

Diretta/ Ludwigsburg Avellino (risultato live 0-0) streaming video e tv : palla a due! (Champions League) : Diretta Ludwigsburg Avellino, info streaming video e tv: orario e risultato live della partita che si gioca alla MHP Arena per la seconda giornata del girone A di basket Champions League(Pubblicato il Wed, 17 Oct 2018 19:37:00 GMT)

Pallanuoto - al via la seconda fase di Champions League : sedici le squadre divise in due gironi : Si comincia nella giornata di oggi, le sedici squadre scenderanno in vasca nella prima giornata degli ottavi di finale, che si concluderanno il 15 maggio Mercoledì 17 ottobre prende il via la seconda fase della Champions League. divise in due gironi, le dodici squadre che hanno ricevuto la Wild Card, più le quattro che hanno affrontato i gironi eliminatori, scenderanno in vasca nella prima giornata degli ottavi di finale, che si ...

Serie A Story - ottavo episodio. Stagione 2002-03 : vince ancora la Juve con due giornate di anticipo. Al Milan la Champions League in una finale tutta italiana : Prosegue il nostro viaggio nella storia del nostro Campionato di Serie A. Anno 2002. Il Brasile vince il suo quinto Mondiale sconfiggendo in finale la Germania per 3-0: i verdeoro mantengono il primato di Nazionale ad aver vinto più Mondiali nella storia, aumentando il loro bottino a cinque Coppe del Mondo. Grande trascinatore della Seleçao è il “Fenomeno” Ronaldo, capocannoniere del torneo con 8 reti, che passa in quell’estate dall’Inter al ...

DIRETTA / Virtus Bologna Oostende (risultato live 0-0) streaming video e tv : palla a due! (Champions League) : DIRETTA Virtus Bologna Oostende, info streaming video e tv: orario e risultato live della partita che si gioca al PalaDozza, nella seconda giornata del gruppo D di basket Champions League(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 20:04:00 GMT)

Basket - Champions : colpo di Avellino in Russia. Vince dopo due overtime : ROMA - Sono stati necessari due overtime ad Avellino per ottenere la vittoria all'esordio in Champions League. La formazione irpina, scesa in campo con una formazione rimaneggiata, senza D'Ercole e N'...

Basket - Champions League 2018-2019 : incredibile vittoria di Avellino in Russia! Nizhny battuto dopo due supplementari : Super esordio nella prima giornata della Champions League 2018-2019 per Avellino. La Sidigas espugna il campo del Nizhny Novgorod per 100-93 dopo due tempi supplementari. È la grande notte di Norris Cole, che alla prima in Europa con la maglia degli irpini firma 34 punti. Molto bene anche Caleb Green (19) e Keifer Sykes (14). Ai russi non sono bastati i 25 punti di Kendrick Perry. È stata una partita pazzesca, con una serie di allunghi e rimonte ...

DIRETTA / Venezia Paok (risultato live 0-0) streaming video e tv : palla a due! (basket Champions League) : DIRETTA Venezia Paok, info streaming video e tv: orario e risultato live della partita che si gioca al Taliercio ed è valida per la prima giornata del gruppo B di basket Champions League(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 19:58:00 GMT)

Napoli - mini abbonamenti Champions in vendita per le ultime due gare : Il Napoli è stato inserito in uno dei gironi di Champions League più duri insieme a Stella Rossa, Liverpool e Paris Saint Germain, ma l’ultima vittoria ottenuta contro i vice campioni d’Europa ha certamente contribuito a ridare l’entusiasmo a tutto il gruppo. Proprio per questo la società partenopea ha deciso di riaprire la campagna abbonamenti […] L'articolo Napoli, mini abbonamenti Champions in vendita per le ultime due ...

Milan e Lazio ringraziano i propri bomber : Higuain ed Immobile regalano due vittorie da Champions! : Milan e Lazio vincono e si proiettano nelle zone alte della classifica così come la Sampdoria vittoriosa in casa dell’Atalanta Higuain ed Immobile in rete, Milan e Lazio vittoriose in questo pomeriggio di Serie A ricco di emozioni. Le due squadre hanno risposto presente alla “chiamata” europea, grazie ai propri bomber, tornati a colpire anche in questo weekend. Una vittoria che rilancia in chiave Champions League Milan e ...