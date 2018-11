Cecilia Rodriguez su Ignazio Moser al Maurizio Costanzo Show | Sono stata fortunata

Gf Vip - Cecilia Rodriguez tra i pensieri di Monte? “Si sente abbandonato” : Grande Fratello Vip news, Francesco e Cecilia: i ricordi non passano mai Francesco Monte pensa ancora a Cecilia Rodriguez? Non è facile, stando al Gf Vip 2018, far finta che l’anno scorso, proprio in quella casa, lei non abbia mai deciso di troncare la loro relazione. Preferendolo a un altro ragazzo (Ignazio Moser). Alcune pareti […] L'articolo Gf Vip, Cecilia Rodriguez tra i pensieri di Monte? “Si sente abbandonato” ...

Claudia Galanti di nuovo innamorata : il fidanzato è l’ex di Cecilia Rodriguez : Claudia Galanti ritrova l’amore con Luca: lui è l’ex di Cecilia Rodriguez Cosa hanno in comune Claudia Galanti e Cecilia Rodriguez? Del nuovo amore di Claudia Galanti, a parte che si chiama Luca e che è l’ex fidanzato di Cecilia Rodriguez, sappiamo che è un imprenditore avviato che gestisce l’attività di famiglia nel milanese. Di lui e Claudia, in realtà, si era già vociferato in passato ma è nella rubrica Chicche di Gossip di Chi che oggi ...

Cecilia Rodriguez torna sull’argomento ‘matrimonio’ : le rivelazioni della fidanzata di Ignazio Moser : Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser si sposano? La sorella di Belen torna sull’argomento e lancia una frecciatina a coloro che non credevano nel loro amore “Io non ho tanta voglia di sposarmi: l’amore eterno esiste a prescindere dal matrimonio”. Così Cecilia Rodriguez è tornata sull’argomento matrimonio ed ha chiarito la sua poca voglia di convolare a nozze con Ignazio Moser. “Oggi, appena una coppia ha un problema, si ...

Cecilia Rodriguez : "Ignazio Moser? Non ho tanta voglia di sposarmi" : Cecilia Rodriguez frena sulla possibilità di sposare, in tempi più o meno brevi, il fidanzato Ignazio Moser, conosciuto, proprio un anno fa, all'interno della casa del 'Grande Fratello Vip'. In un'intervista al settimanale 'Nuovo Tv', in edicola questa settimana, la modella argentina manifesta altre priorità prima di indossare l'abito bianco che ogni donna sogna nel proprio cammino di vita: Io non ho tanta voglia di sposarmi: l’amore ...

Costanzo Show - anticipazioni : Irama - Cecilia Rodriguez - Ignazio Moser e gli ospiti : Mercoledì 7 novembre, in seconda serata su Canale 5, un nuovo appuntamento con il talk condotto da Maurizio Costanzo

Gf Vip - la Salemi copia il look di Cecilia Rodriguez? : L'ottava puntata del Gf Vip è stata piuttosto movimentata, ma fin dalle prime riprese i telespettatori hanno notato un particolare che sta facendo discutere. Quale? Il look di Giulia Salemi. Cosa c'è ...

Ignazio Moser lascia senza fiato Cecilia Rodriguez per il loro anniversario : Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser festeggiano un anno d’amore, la sorpresa dell’ex ciclista spiazza la bellissima argentina-- Cecilia Rodriguez riceve una bellissima sorpresa da parte di Ignazio Moser per il loro anniversario di fidanzamento. L’argentina, di ritorno da Fuerteventura dove è stata impegnata con uno shooting fotografico, trova la propria casa invasa da palloncini e rose. Il regalo riservato dal fidanzato della sorella di ...

Cecilia Rodriguez - un anno d'amore con Moser. I festeggiamenti da favola : La coppia formata da Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser è stata la più chiacchierata e controversa dell’ultimo anno. Sconvolti dalla passione, i due si sono innamorati alla scorsa edizione del Grande Fratello Vip, sotto le telecamere della Casa più spiata d’Italia. E chi ha creduto che si trattasse di un fuoco di paglia, ha fatto un semplice errore di calcolo.--Cecilia Rodriguez, sorella di Belen ed ex fidanzata di Francesco Monte, ieri ha ...

Ignazio Moser sorprende Cecilia Rodriguez : il regalo da sogno per il primo anniversario : Mille rose, candele, palloncini: l'ex ciclista ha organizzato una sorpresa da sogno per la fidanzata che sui social ha...

Grande Fratello Vip - Francesco Monte e il colpo basso degli autori sulle corna di Cecilia Rodriguez : Ad Halloween lo scherzetto lo fanno gli autori del Grande Fratello Vip . Per Francesco Monte una sinistra coincidenza: la produzione l'ha fatto travestire da vampiro nel party dedicato alla notte dei ...