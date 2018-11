Cecilia e Ignazio al Maurizio Costanzo Show | “Abbiamo punti di scontro | è normale”

Cecilia Rodriguez torna sull’argomento ‘matrimonio’ : le rivelazioni della fidanzata di Ignazio Moser : Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser si sposano? La sorella di Belen torna sull’argomento e lancia una frecciatina a coloro che non credevano nel loro amore “Io non ho tanta voglia di sposarmi: l’amore eterno esiste a prescindere dal matrimonio”. Così Cecilia Rodriguez è tornata sull’argomento matrimonio ed ha chiarito la sua poca voglia di convolare a nozze con Ignazio Moser. “Oggi, appena una coppia ha un problema, si ...

Costanzo Show - anticipazioni : Irama - Cecilia Rodriguez - Ignazio Moser e gli ospiti : Mercoledì 7 novembre, in seconda serata su Canale 5, un nuovo appuntamento con il talk condotto da Maurizio Costanzo

Ignazio Moser lascia senza fiato Cecilia Rodriguez per il loro anniversario : Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser festeggiano un anno d’amore, la sorpresa dell’ex ciclista spiazza la bellissima argentina-- Cecilia Rodriguez riceve una bellissima sorpresa da parte di Ignazio Moser per il loro anniversario di fidanzamento. L’argentina, di ritorno da Fuerteventura dove è stata impegnata con uno shooting fotografico, trova la propria casa invasa da palloncini e rose. Il regalo riservato dal fidanzato della sorella di ...

Giulia De Lellis insieme a Ignazio Moser : “Tranquilla Cecilia!” : Giulia De Lellis e Ignazio Moser: torna il sereno tra i due ex gieffini Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno festeggiato ieri il loro primo anniversario: i due ex concorrenti del Grande Fratello Vip tuttavia non sono potuti stare insieme a causa di questioni di lavoro. Niente crisi tra i due innamorati, i quali sembrerebbero essere sempre più intenzionati ad avere un bambino: Cecilia è infatti purtroppo dovuta volare in Africa insieme alla ...

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser - il tenero post per il primo anniversario : «Un anno di noi» : Cecilia Rodriguez, Ignazio Moser e il primo anniversario di fidanzamento. Stamattina, l'ex ciclista ha dedicato un tenero post su Instagram alla sorella di Belen. «Un anno di...

Cecilia Rodriguez è incinta? “Presto lei e Ignazio Moser daranno l’annuncio ai fan” : “Sembra che Cecilia Rodriguez voglia mettere su famiglia con il suo fidanzato Ignazio Moser“: a rivelarlo è il settimanale Oggi nella sua rubrica “Pillole di Gossip”. “Si mormora anche che i due ragazzi comunicheranno presto a mezzo stampa l’arrivo di un bebè”, aggiunge senza però rivelare ulteriori dettagli. Già in diverse occasioni Ignazio e Cecilia avevano detto di voler diventare presto genitori e di sentirsi ...

