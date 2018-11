C’è il durian a bordo dell’areo | i passeggeri si rifiutano di partire

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 8 novembre 2018) Chi è appassionato di programmi che mettono insieme viaggi e cucina saprà certamente di cosa stiamo parlando: ilè un frutto molto amato nei paesi asiatici anche se, per via del suo odore che ricorda molto da vicino quello dell’immondizia, si dice che sia il frutto più nauseabondo del mondo. Memorabile una puntata di No Reservations durante la quale allo chef giramondo Anthony Bourdain viene fatto assaggiare questo strano frutto dal sapore simile al melone e dall’odore fortissimo e decisamente cattivo. Un odore così insopportabile che idel volo della compagnia Sriwijaya Air in partenza da Bengkulu e diretto a Giakarta, in Indonesia, hanno deciso di non farl’aereo finché l’equipaggio non avesse provveduto a far rimuovere le due tonnellate diche si trovavano nella stiva. E così è stato: dopo aver a lungo insistito i frutti sono ...