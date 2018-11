Caso Cucchi | carabinieri alla proiezione del film Sulla mia pelle I militari

Caso Cucchi - il carabiniere di Tor Sapienza : "I pm vogliono arrivare ai vertici - io ho solo eseguito un ordine" : Dopo l'intercettazione tra il maresciallo Massimiliano Colombo Labriola e l'appuntato Gianluca Colicchio, diffusa stamattina da Repubblica.it, spuntano altre conversazioni nell'ambito della nuova inchiesta sul Caso Cucchi."Questi (i pm) vogliono arrivare ai vertici. Pensano che hanno 'ammucciato' (nascosto, ndr) qualche cosa, ma ci posso entrare io carabiniericchio di sette anni di servizio a fare una cosa così grande?", chiede al ...

Caso Cucchi - convocati nuovi testi dopo le accuse del carabiniere sul pestaggio : Il capo della Squadra mobile di Roma, Luigi Silipo, sarà sentito in aula al processo per la morte di Stefano Cucchi, che vede imputati cinque carabinieri, tre dei quali accusati di omicidio ...

Caso Cucchi : oggi nuova udienza - agli atti un'altra intercettazione shock : Il colloquio, registrato il 22 settembre scorso dalla Polizia, ricostruisce la genesi di alcuni dei falsi dei carabinieri. Due militari parlano della manipolazione degli atti sulla morte del 31enne ...

Caso Cucchi : oggi nuova udienza - agli atti intercettazione shock : Il colloquio ricostruisce la genesi di alcuni dei falsi dei carabinieri. I due militari parlano della manipolazione degli atti sulla morte del geometra. L'intercettazione pubblicata sul sito di ...

Caso Cucchi - nell'audio di un'intercettazione i falsi dei carabinieri - : Nella conversazione, che proverebbe i depistaggi dell'Arma, il maresciallo Massimiliano Colombo, comandante della stazione di Tor Sapienza, informa l'appuntato Colicchio di essere accusato di falso . ...

Caso Cucchi - intercettazione : 'Devono indagare anche vertici CC' : "Se hanno indagato me, allora dovranno indagare Cavallo, dovranno indagare Casarsa e Tomasone". A parlare, in un'intercettazione registrata il 22 settembre dalla Squadra mobile e pubblicata sul sito ...

Caso Cucchi - ecco l'audio dell'intercettazione che prova i falsi dei carabinieri : La lunga telefonata che ascoltate in questo audio è stata intercettata dagli agenti della Squadra Mobile della Polizia alle tre del pomeriggio del 22 settembre scorso ed è stata depositata dal pm ...

Caso Cucchi - in una telefonata la prova che i carabinieri falsificarono gli atti : In una telefonata, il cui contenuto è stato pubblicato da La Repubblica, Massimiliano Colombo Labriola, maresciallo dei carabinieri e comandante della stazione di Tor Sapienza, dice a un appuntato i nomi di quanti ordinarono di manomettere gli atti sulle reali condizioni di salute di Stefano Cucchi.Continua a leggere

Il Caso Cucchi in un graphic novel : ANSA, - ROMA, 29 OTT - Il caso Cucchi in un graphic novel che arriva in libreria il 12 novembre e sarà presentato in anteprima a Lucca Comics&Games, che si inaugura il 31 ottobre, allo stand NAP 298 ...

Caso Cucchi - il generale Nistri : 'Mai più in divisa chi risulti colpevole' : 'Chi risulti colpevole di reati infamanti non potrà indossare la divisa , quella degli innumerevoli carabinieri che per essa hanno dato la vita, che ogni giorno la rischiano e che in futuro dovranno ...

Caso Cucchi - Nistri promette : 'Niente più divisa ai carabinieri che hanno sbagliato' : Il comandante generale sulla linea della fermezza, ribadisce come sia doverosa una sincera assunzione di responsabilità. 'Sono le parole che un cittadino perbene vuole sentire' commenta Ilaria Cucchi -...

Caso Cucchi - la sorella Ilaria risponde a Nistri : “Avevo bisogno di queste parole” : La sorella di Stefano Cucchi risponde alla lettera scritta dal comandante generale dei carabinieri Giovanni Nistri: "Mi sento per la prima volta di potermi alzare la mattina senza l'esigenza di dovere chiedere scusa a mio fratello". Nistri ha scritto: "Non si vuole e non si può credere che i carabinieri siano ciò che emerge dalla dolorosa vicenda".Continua a leggere

Il comandante dei carabinieri ipotizza l’espulsione per i colpevoli nel Caso di Stefano Cucchi : In una lettera a Repubblica, Giovanni Nistri ribadisce che la colpa del 31enne romano è da attribuire a «pochi», ma che quei pochi saranno puniti The post Il comandante dei carabinieri ipotizza l’espulsione per i colpevoli nel caso di Stefano Cucchi appeared first on Il Post.